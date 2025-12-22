EQS-News: Balich Wonder Studio / Schlagwort(e): Joint Venture

AFRIKA CUP DER NATIONEN 2025



22.12.2025 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eine kraftvolle Eröffnungszeremonie bildete die Bühne für Afrikas größtes Fußballereignis Balich Wonder Studio und Avant Scène erweckten die Eröffnungszeremonie zum Leben MAILAND, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am December 21 wurde der TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025 (AFCON 2025) offiziell mit einer kraftvollen und mitreißenden Eröffnungszeremonie eröffnet, die Einheit, Identität und die unaufhaltsame Widerstandsfähigkeit des afrikanischen Fußballs feierte. Die Show wurde im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Balich Wonder Studio und Avant Scène entwickelt und umgesetzt, die eine globale kreative Kraft mit fundiertem lokalem Fachwissen zusammenbrachte. Die Zusammenarbeit führte Balich Wonder Studio, weltweit führend im Bereich Live-Entertainment und kreative Kraft hinter der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026, mit Avant Scène, einer führenden marokkanischen Event-Produktionsagentur, zusammen. Die Eröffnungsfeier war eine Hommage an den kulturellen Reichtum und den kollektiven Geist Afrikas und zelebrierte die Rolle Marokkos als Gastgeberland, während sie gleichzeitig die kreative Energie des Kontinents zum Ausdruck brachte. Kreativdirektor Carlos Navarrete Patiño hat das Konzept des Lichts als verbindende Kraft in den Mittelpunkt gestellt und die Schau zu einer groß angelegten, immersiven Reise gemacht, die Kulturen, Generationen und gemeinsame Träume verbindet. Bei der Zeremonie traten herausragende internationale und afrikanische Künstler auf, darunter RedOne, French Montana, Davido, Ayra Starr, Jaylann, Lartiste und Angélique Kidjo. Simone Merico, Mitbegründerin von Balich Wonder Studio, kommentierte: "Der Afrikanische Nationen-Pokal ist mehr als ein Fußballturnier - er ist ein Fest der Identität, des Stolzes und der Einheit. Bei der Gestaltung der Eröffnungsfeier für die AFCON 2025 ging es darum, einen Moment zu schaffen, in dem Kulturen, Geschichten und Emotionen zusammentreffen und in dem das Licht zu einem kraftvollen Symbol für die Verbindung zwischen den Kontinenten wird." Die Eröffnungszeremonie, die im kulturellen Erbe Marokkos verwurzelt ist, verwandelte das Stadion in eine dynamische und eindrucksvolle Umgebung. Inspiriert von den marokkanischen zellij Fliesen und dem offiziellen Turnierlogo wurde das Spielfeld zu einer kühnen visuellen Leinwand, auf der grafische Muster, Licht und dynamische LED-Elemente mit einer Choreografie interagierten. Balich Wonder Studio und Avant Scène werden auch bei der Abschlusszeremonie des Turniers zusammenarbeiten. BALICH WONDER STUDIO Balich Wonder Studio ist eine integrierte Unterhaltungsgruppe, die bahnbrechende Live-Erlebnisse konzipiert, produziert und liefert. Das Studio kreiert visionäre Projekte mit dauerhaftem Wert, von groß angelegten Zeremonien bis hin zu immersiven Shows, Markenevents, Ausstellungen und Destinationsexperiences. Balich Wonder Studio glaubt an die transformative Kraft der Emotionen, um durch einzigartige Kreativität und tadellose Ausführung Wunder zu erzeugen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.

www.balichwonderstudio.com AVANT-SZENE Marokkos führende Agentur für Event-Kommunikation, ist bekannt für ihr fundiertes kulturelles Wissen, ihr lokales Netzwerk von Künstlern und Talenten und ihre zwei Jahrzehnte lange Erfahrung mit lokalen und internationalen Veranstaltungen. Ihr Verständnis der marokkanischen Identität und Werte bildet die Grundlage für eine authentische und kraftvolle Show.

https://www.avantscene.ma/ Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2850447/BWS_Luca_Parisse.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2850445/BalichWonder_Studio_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2850446/Avant_Scene_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/afrika-cup-der-nationen-2025-302648020.html



22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News