EQS-News: Guosen Securities / Schlagwort(e): Sonstiges

Chinas Kapitalmarkt steht vor einer neuen Welle von Fusionen und Übernahmen



22.12.2025 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SHENZHEN, China, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Guosen Securities Co., Ltd, eine der führenden umfassenden Investmentbanken und Wertpapierfirmen Chinas, stellt fest, dass der Kapitalmarkt des Landes in eine neue Phase der Reform und strategischen Umgestaltung eintritt. Nach der jüngsten Analyse des Unternehmens beschleunigen sich die Fusionen und Übernahmen (M&A) auf dem Markt für A-Aktien als wichtige Triebkraft für industrielle Modernisierung und Innovation. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 verzeichnete der Markt 3.470 Fusionen und Übernahmen, was einem Anstieg von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, und 134 größere Umstrukturierungen von Vermögenswerten, was einem Anstieg von 83,56 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 entspricht. Guosen Securities stellt fest, dass Fusionen und Übernahmen zu einem wesentlichen Mechanismus zur Unterstützung der Realwirtschaft geworden sind, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf der Förderung neuer Produktivkräfte, dem technologischen Fortschritt, der Modernisierung von Branchen und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen liegt. Politische Unterstützung öffnet ein neues Fenster für M&A Guosen Securities betonte, dass die Entwicklung des Fusions- und Übernahmemarktes von der nationalen Politik stark unterstützt wird. Mit der Zusammenarbeit von Regulierungsbehörden und lokalen Regierungen hat sich offiziell ein neues politisches Fenster für Fusionen und Übernahmen geöffnet. In den vergangenen zwei Jahren hat die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde (China Securities Regulatory Commission, CSRC) eine Reihe von wegweisenden Dokumenten veröffentlicht, darunter die Sechzehn Maßnahmen zur Unterstützung der hochrangigen Entwicklung von Technologieunternehmen durch die Kapitalmärkte, die Acht Maßnahmen zur Vertiefung der Reform des STAR-Marktes und zur Förderung der technologischen Innovation und neuer Produktivkräfte und die Stellungnahmen zur Vertiefung der Reform des M&A-Marktes für börsennotierte Unternehmen. Diese Initiativen zielen darauf ab, den Rahmen für Fusionen und Übernahmen auf dem Kapitalmarkt integrativer, anpassungsfähiger, präziser und effizienter zu gestalten. Wie Guosen Securities feststellte, ist die Reform des Fusions- und Akquisitionssystems zu einem zentralen Pfeiler der breiteren marktorientierten Reformen Chinas geworden, die sicherstellen, dass börsennotierte Unternehmen die Kapitalmärkte effektiver nutzen können, um strategische Umstrukturierungen durchzuführen. Steigende Aktivität auf dem inländischen M&A-Markt Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 verzeichnete der Markt für A-Aktien 3.470 M&A-Transaktionen, was einem Anstieg von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auffallend ist, dass es 134 größere Umstrukturierungen von Vermögenswerten gab, was einem Anstieg von 83,56 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Dieser Anstieg unterstreicht, wie sehr sich Fusionen und Übernahmen zu einem alltäglichen Bestandteil der wirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen in China entwickelt haben. Sie ist inzwischen weithin als entscheidender Weg anerkannt, um Branchenführer heranzubilden und Unternehmen zu befähigen, sich zu vergrößern. Da sich Chinas Kapitalmarkt von einer traditionellen "Finanzierungsfunktion" zu einer anspruchsvolleren "Ressourcenallokationsfunktion" verlagert, haben sich Fusionen und Übernahmen zu einem mächtigen Instrument entwickelt. Unternehmen nutzen zunehmend die externe Expansion, um vor- und nachgelagerte Segmente ihrer Industrieketten zu integrieren und so die Vermögensverteilung zu optimieren, den Umfang zu erweitern, die Produktionskapazitäten anzupassen und strategische Veränderungen zu erreichen. Konzentration auf neue Produktivkräfte Guosen Securities betonte, dass die jüngste Welle von Fusionen und Übernahmen eng mit Chinas nationaler Strategie zur Entwicklung neuer Produktivkräfte zusammenhängt. Im Zeitalter der technologischen Revolution und des industriellen Wandels sind Fusionen und Übernahmen ein zentraler Mechanismus zur Stärkung, Ergänzung und Erweiterung von Industrieketten. Durch die Konsolidierung von Ressourcen können Unternehmen sicherere und zuverlässigere Lieferketten aufbauen, die Integration verbessern und die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit steigern. Die jüngsten Fusionen und Übernahmen lassen einen klaren Trend erkennen: Aufstrebende Industrien stehen an vorderster Front. Besonders aktiv waren die Transaktionen in Sektoren wie Halbleiter, künstliche Intelligenz und High-End-Gerätebau. Diese Branchen, die als strategisch und zukunftsorientiert gelten, verkörpern die "neuen" Eigenschaften, die die Politik fördern möchte. Dieses Phänomen spiegelt den kombinierten Einfluss von politischen Vorgaben, dem Bedarf an industrieller Modernisierung und den Mechanismen des Kapitalmarkts wider, die zusammenwirken. Im Zeitalter einer neuen Welle der technologischen Revolution und des industriellen Wandels können Fusionen und Übernahmen die vor- und nachgelagerten Segmente der Lieferkette miteinander verknüpfen, schwache Glieder stärken, kritische Knotenpunkte sichern und die strategische Reichweite erweitern. Grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen gewinnen an Schwung Neben der Umstrukturierung im Inland sind grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen zu einem immer wichtigeren Bestandteil der chinesischen Direktinvestitionen im Ausland geworden. Seit September 2024 haben mehr als 100 börsennotierte Unternehmen Fusionen und Übernahmen in Übersee eingeleitet, deren Transaktionswert eine Billion Yuan übersteigt. Dieser Trend wird sowohl durch politische Anreize als auch durch den dringenden Bedarf an industrieller Modernisierung angeheizt. Chinesische Unternehmen drängen verstärkt in globale Industriezentren und versuchen, sich hochwertige Anlagen und fortschrittliche Technologien zu sichern. Sektoren wie die High-End-Fertigung, die Informationstechnologie und das Gesundheitswesen werden zu bevorzugten Zielen für grenzüberschreitende Übernahmen. Insgesamt treten die Fusions- und Übernahmetätigkeiten auf dem chinesischen Kapitalmarkt in eine neue Phase starker Dynamik ein, die durch die strategische Ausrichtung auf die Förderung neuer Produktivkräfte, die Förderung technologischer Innovationen, die Förderung der industriellen Modernisierung und die Verbesserung der Unternehmensstärke und Wettbewerbsfähigkeit gekennzeichnet ist. Das Unternehmen stellt fest, dass diese anhaltende Welle der internationalen Expansion die sich entwickelnde Position Chinas innerhalb der globalen Wertschöpfungskette unterstreicht und den Übergang des Landes zu einem innovationsgetriebenen Wachstum mit höherer Wertschöpfung widerspiegelt. Sie bietet auch neue Wege für den Aufbau eines modernen Wirtschaftssystems und die Förderung endogener Wachstumsfaktoren. Im Wesentlichen geht es bei grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen nicht nur um den Erwerb von Vermögenswerten im Ausland, sondern auch um die Positionierung chinesischer Unternehmen an der Spitze des globalen Wettbewerbs. Guosen Securities betont, dass die kontinuierliche Verbesserung des regulatorischen Ökosystems mit Unterstützung der Kapitalmärkte M&A als zentrales Instrument zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Industrieketten und zur Förderung nationaler strategischer Ziele positionieren wird. Es wird erwartet, dass diese Dynamik eine solide Grundlage für Chinas Streben nach einem qualitativ hochwertigen Wirtschaftswachstum schaffen wird. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/chinas-kapitalmarkt-steht-vor-einer-neuen-welle-von-fusionen-und-ubernahmen-302647861.html



22.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News