Der Bitcoin stand zuletzt deutlich unter Druck, doch 2026 könnte es noch größere Probleme geben. Ein Brancheninsider zeigt das größte Risiko für die digitale Währung im kommenden Jahr auf. Das größte Risiko 2026 Viele Anleger hoffen, dass 2026 für den Bitcoin ein wesentlich besseres Jahr wird als 2025. Allerdings hat Paolo Ardoino, CEO von Tether, kürzlich vor einem enormen Risiko für die digitale Währung in den kommenden zwölf Monaten gewarnt. Konkret ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de