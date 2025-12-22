In der Tiefsee lagern Mineralien wie Mangan, Kobalt und Sulfide. Doch deren Förderung bedeutet große Eingriffe in die Umwelt. Viele Länder lassen die Vorkommen daher unangetastet, doch eines macht seinen Standpunkt klar. Bisher galt Norwegen als Treiber beim Tiefseebergbau. Vor zwei Jahren hatte das norwegische Parlament beschlossen, den Meeresbodenbergbau auf seinem Kontinentalschelf zwischen Nord-Norwegen, Spitzbergen und der Insel Jan Mayen freizugeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
