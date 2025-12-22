Anzeige
22.12.2025 15:11 Uhr
Was ist die Value-Investing-Strategie und warum ist sie heute wieder in aller Munde?

Value-Investing-Strategie

Warum Substanz an der Börse wieder zählt In Zeiten von KI-Hypes und Meme-Aktien erlebt eine klassische Anlagestrategie ihr Comeback: Value Investing. Statt kurzfristiger Trends stehen wieder fundamentale Unternehmenswerte, stabile Geschäftsmodelle und langfristiges Denken im Fokus. Value Investing bedeutet nicht einfach "billig kaufen", sondern Unternehmen wie ein Unternehmer zu bewerten: Wie solide ist das Geschäftsmodell? Wie stabil sind Cashflows? Gibt es nachhaltige Wettbewerbsvorteile? Gerade in volatilen Marktphasen bietet dieser Ansatz Orientierung und Ruhe.

In diesem Beitrag erfahren Sie:was Value Investing wirklich ausmachtwelche Kennzahlen heute entscheidend sindwarum die Strategie aktueller ist denn je"Preis ist, was du zahlst. Wert ist, was du bekommst." - Warren Buffett

