Was ist die Value-Investing-Strategie und warum ist sie heute wieder in aller Munde?

Anzeige / Werbung

Value-Investing-Strategie

Warum Substanz an der Börse wieder zählt In Zeiten von KI-Hypes und Meme-Aktien erlebt eine klassische Anlagestrategie ihr Comeback: Value Investing. Statt kurzfristiger Trends stehen wieder fundamentale Unternehmenswerte, stabile Geschäftsmodelle und langfristiges Denken im Fokus. Value Investing bedeutet nicht einfach "billig kaufen", sondern Unternehmen wie ein Unternehmer zu bewerten: Wie solide ist das Geschäftsmodell? Wie stabil sind Cashflows? Gibt es nachhaltige Wettbewerbsvorteile? Gerade in volatilen Marktphasen bietet dieser Ansatz Orientierung und Ruhe.

In diesem Beitrag erfahren Sie: was Value Investing wirklich ausmachtwelche Kennzahlen heute entscheidend sindwarum die Strategie aktueller ist denn je"Preis ist, was du zahlst. Wert ist, was du bekommst." - Warren Buffett

?? Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.