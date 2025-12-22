Wie misst man eigentlich gute Performance - und woran erkennt man, ob ein Depot wirklich erfolgreich ist? In diesem Video sprechen Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Alex Fischer (Reich mit Plan) über sinnvolles Benchmarking, die Rolle von Anlagestrategien und warum Renditebewertung mehr ist als nur eine Prozentzahl. Sie diskutieren den Einfluss von Währungsfaktoren, Dividendenaktien und Verlustmanagement auf die langfristige Depotentwicklung und zeigen, worauf Anleger bei langfristigen Investitionen achten sollten.
