Robin M. Welbers im Interview: Warum NurExone Biologic zu den Bridges-Awards Finalisten zählte

Ein Gespräch mit Robin M. Welbers, Director of Corporate Partnerships, The Galien Foundation

Herr Welbers, die Prix Galien Bridges Awards zeichnen wissenschaftliche Leistungen aus, die geografische und disziplinäre Grenzen überwinden. Nach welchen Kriterien beurteilen Sie, ob ein Finalist wie NurExone diese "Bridging"-Ambition tatsächlich erfüllt?

Im Kern suchen wir nach Innovationen, die Disziplinen, Regionen und Entwicklungsphasen miteinander verbinden. Ein echter Bridges-Finalist vereint deshalb eine hohe wissenschaftliche Stringenz mit einem klaren Pfad in Richtung klinischer oder realer Anwendung. Besonders wichtig ist uns, wie eine Innovation den "Bau von Brücken" ermöglicht - etwa zwischen der akademischen Forschung und Industrie, zwischen Entdeckung und Anwendung oder über internationale Forschungsökosysteme hinweg.

Die Preisverleihung fand am 5. Dezember 2025 im renommierten Nobel Forum auf dem Solna-Campus des Karolinska Institutet in Stockholm statt - dem Sitz des Nobelkomitees für den Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Welche Bedeutung hat dieser Ort für die Bridges Awards?

Das Nobel Forum steht für wissenschaftliche Exzellenz mit globaler Relevanz und ist damit ein sehr bewusst gewählter Ort für die inauguralen Bridges Awards. Er unterstreicht unseren Anspruch, Innovationen zu würdigen, die wissenschaftlich herausragend sind und das Potenzial haben, in konkrete Vorteile für Patienten übersetzt zu werden. Im Fokus stehen translational ausgerichtete Entwicklungen - vom Labor in die klinische Anwendung und von lokalen Innovationen hin zu globalen Gesundheitslösungen.

NurExone entwickelt mit ExoPTEN eine exosomenbasierte Plattform für neuroregenerative Indikationen. Wie bewerten die Bridges Awards solche neuartigen Plattformtechnologien?

Bei Plattformtechnologien betrachten wir sowohl die wissenschaftliche Neuartigkeit als auch die Skalierbarkeit ihres potenziellen Nutzens. Die Jury achtet auf die Robustheit der zugrunde liegenden Wissenschaft, die Vielseitigkeit der Plattform über verschiedene Indikationen hinweg und die Klarheit der translationalen Strategie. Entscheidend ist, ob eine Technologie das Potenzial besitzt, therapeutische Paradigmen nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis zu verändern.

Mit der Nordics+-Initiative richtet die Galien Foundation ihren Blick verstärkt auf aufstrebende Biopharma-Regionen wie Israel, Österreich, die Niederlande, Portugal und Spanien. Welche Rolle spielen diese Märkte?

Diese Regionen entwickeln sich zu wichtigen Innovationstreibern. Sie kombinieren starke akademische Grundlagen mit agilen Biotech-Ökosystemen und einer klaren internationalen Ausrichtung. Indem wir diese Märkte gezielt einbeziehen, tragen wir der Realität Rechnung, dass globale Gesundheitsdurchbrüche heute nicht mehr auf wenige traditionelle Zentren beschränkt sind. Unternehmen wie NurExone können davon durch eine erhöhte Sichtbarkeit, internationale Vernetzung und neue Kooperationsmöglichkeiten profitieren.

Welche Erwartungen haben Sie an die Finalisten der Bridges Awards über die Preisverleihung hinaus?

Die Bridges Awards sind als Katalysator für die langfristige Zusammenarbeit gedacht. Wir erwarten von den Finalisten, dass sie als Botschafter internationaler Kooperation auftreten, Wissen teilen, Partnerschaften aufbauen und aktiv zu einem stärker vernetzten globalen Life-Science-Ökosystem beitragen. Ziel ist es, nachhaltige Verbindungen zu schaffen, die weit über den Moment der Auszeichnung hinauswirken.

Abschließend: Welche Perspektive gibt die Galien Foundation für die kommenden Jahre?

Mit der inauguralen Klasse der Prix Galien Bridges Finalisten blicken wir bewusst nach vorn. Wir möchten eine globale Community von Innovatoren, Forschenden und Institutionen weiter ausbauen, die translationale Wissenschaft über Grenzen und Disziplinen hinweg vorantreiben und so einen messbaren Beitrag zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit leisten.

Closing Note der Galien Foundation:

"As we celebrate this inaugural class of Prix Galien Bridges finalists, we also look ahead. The Galien Foundation warmly invites innovators, researchers, and institutions worldwide who are advancing translational science across borders and disciplines to consider submitting their work for the Prix Galien Bridges 2026. We look forward to continuing to build a global community of excellence dedicated to improving human health. Do not hesitate to reach out directly to Robin Welbers (robin@galienfoundation.org) or visit our website galienfoundation.org."

----

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

