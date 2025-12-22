Die französische Vallée-Gruppe setzt bei der Antriebswende im Unternehmen auf den eActros 600. Drei Exemplare aus der Produktion von Mercedes-Benz Trucks stoßen aktuell zur Flotte des Logistikers. Parallel geht am Firmensitz eine neue Ladeanlage ans Netz. Vallée Transports ist ein normannisches Unternehmen mit rund 850 Mitarbeitenden und einem Fuhrpark von 650 Fahrzeugen. Seinen Unternehmenssitz unterhält der Logistiker westlich von Paris in La Madeleine-de-Nonancourt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
