Heirs Energies vereinbart Finanzierung in Höhe von 750 Mio. USD mit der Afreximbank zur Sicherung des langfristigen Wachstums



22.12.2025 / 15:45 CET/CEST

Das Darlehen der Afreximbank soll dazu dienen, die Erschließung von Öl- und Gasfeldern zu beschleunigen, die Produktion zu optimieren und es Heirs Energies zu erlauben, wertsteigernde Wachstumschancen wahrzunehmen, während gleichzeitig ein disziplinierter Ansatz beim Kapitalmanagement verfolgt wird. ABUJA (Nigeria), den 22. Dezember 2025/APO Group/ -- Heirs Energies Limited ( https://HeirsEnergies.com/ ), das führende einheimische integrierte Energieunternehmen in Nigeria, hat eine Finanzierung in Höhe von 750 Mio. USD mit der African Export-Import Bank (Afreximbank) vereinbart. Die Transaktion wurde bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung in Abuja am Samstag, dem 20. Dezember 2025, abgeschlossen, bei der Tony O. Elumelu, CFR, Vorsitzender von Heirs Energies, und Dr. George Elombi, Präsident und Vorsitzender der Afreximbank, ihre jeweiligen Unternehmen vertraten. Diese Transaktion stellt eine der größten Finanzierungen dar, die jemals einem einheimischen afrikanischen Energieunternehmen gewährt wurde. Sie beweist das Vertrauen der Darlehensgeber in die operative Leistungsfähigkeit, die Governance-Standards, die unternehmenseigene Kompetenz bei der Erschließung und Nutzung bestehender Öl- und Gasfelder sowie in die langfristige Wachstumsstrategie von Heirs Energies. Seit der Übernahme der Betriebsführung von OML 17 hat Heirs Energies ein striktes Transformationsprogramm umgesetzt und sich darauf konzentriert, die Produktion wieder hochzufahren, die Integrität der Vermögenswerte zu stärken und die operative Leistungsfähigkeit zu verbessern. Durch gezielte Interventionen bei bestehenden Öl- und Gasfeldern und die Optimierung der Infrastruktur hat das Unternehmen eine erfolgreiche Umstellung von einer akquisitionsorientierten Finanzierung hin zu einer Kapitalstruktur, die auf die langfristige Erschließung ihrer Ressourcen ausgerichtet ist, vorgenommen. Die Öl- und Gasproduktion hat sich vom ursprünglichen Level bei der Übernahme mit 25.000 Barrel Öl pro Tag (bopd) und 50 Millionen Standardkubikfuß Gas pro Tag (mmscf/d) mittlerweile verdoppelt. Heute produziert OML-17 mehr als 50.000 bopd und 120 mmscf/d. Die gesamte Gasproduktion geht in den inländischen nigerianischen Gasmarkt und stellt einen Katalysator für die Energieerzeugung in Nigeria dar. Die Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften haben sich verbessert. Außerdem wurden die höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards umgesetzt. Diese Transaktion unterstreicht nachdrücklich, was ein afrikanisches Unternehmen erreichen kann, wenn es durch eine strikte Umsetzung der Strategie und mit langfristigem afrikanischen Kapital unterstützt wird. Das Darlehen der Afreximbank wird die Erschließung der Öl- und Gasfelder beschleunigen, die Produktion optimieren und es Heirs Energies erlauben, wertsteigernde Wachstumschancen wahrzunehmen, während gleichzeitig ein disziplinierter Ansatz beim Kapitalmanagement verfolgt wird. Bei der Unterzeichnungszeremonie erklärte Tony O. Elumelu, CFR, Vorsitzender von Heirs Energies: "Diese Transaktion unterstreicht nachdrücklich, was ein afrikanisches Unternehmen erreichen kann, wenn es durch eine strikte Umsetzung der Strategie und langfristiges afrikanisches Kapital unterstützt wird. Sie spiegelt die erfolgreiche Entwicklung von Heirs Energies - vom Turnaround bis zur Wachstumsphase - wider und stärkt unser Vertrauen in afrikanisches Betriebskapital für afrikanische Unternehmen. Afrika finanziert damit seine eigene Zukunft." Dr. George Elombi, Präsident und Vorsitzender der Afreximbank, erklärte: "Die Afreximbank ist stolz darauf, Heirs Energies in dieser entscheidenden Wachstumsphase zu unterstützen. Diese Finanzierung zeugt von unserem Vertrauen in die Führung, die Governance und die Kapitalbasis des Unternehmens und steht mit unserer Mission im Einklang, führende afrikanische Unternehmen zu unterstützen, die eine nachhaltige wirtschaftliche Transformation auf unserem Kontinent vorantreiben." Die Transaktion unterstreicht die Rolle der Afreximbank bei der Befähigung einheimischer Unternehmen, die erforderlichen Skaleneffekte und Kompetenzen aufzubauen, um eine nachhaltige Energieerschließung, Energiesicherheit und langfristige wirtschaftliche Wertschöpfung in Afrika zu gewährleisten. Durch diesen Meilenstein ist Heirs Energies gut aufgestellt, um zur nächsten Wachstumsphase mit Schwerpunkt auf der operativen Leistungsfähigkeit, einer verantwortungsvollen Entwicklung und einer dauerhaften Wertschöpfung für die Beteiligten überzugehen. Vertrieben durch die APO Group im Namen von Heirs Energies. Bild herunterladen (1): https://apo-opa.co/4at8cDW (Vorsitzender von Heirs Energies, Tony O. Elumelu, CFR, sowie der Präsident und Vorsitzende der African Export-Import Bank (Afreximbank), Dr. George Elombi, während der feierlichen Zeremonie zur Unterzeichnung einer Finanzierungstransaktion in Höhe von 750 Millionen US-Dollar zwischen Heirs Energies und der Afreximbank in Abuja am Samstag (1)) Bild herunterladen (2): https://apo-opa.co/3KXSIgQ (Vorsitzender von Heirs Energies, Tony O. Elumelu, CFR, sowie der Präsident und Vorsitzende der African Export-Import Bank (Afreximbank), Dr. George Elombi, während der feierlichen Zeremonie zur Unterzeichnung einer Finanzierungstransaktion in Höhe von 750 Millionen US-Dollar zwischen Heirs Energies und der Afreximbank in Abuja am Samstag (2)) Bild herunterladen (3): https://apo-opa.co/4saxKfe (Vorsitzender von Heirs Energies, Tony O. Elumelu, CFR, sowie der Präsident und Vorsitzende der African Export-Import Bank (Afreximbank), Dr. George Elombi, während der feierlichen Zeremonie zur Unterzeichnung einer Finanzierungstransaktion in Höhe von 750 Millionen US-Dollar zwischen Heirs Energies und der Afreximbank in Abuja am Samstag (3)) Bild herunterladen (4): https://apo-opa.co/4qjHdzb (von links nach rechts: CEO von Heirs Energies, Osa Igiehon; Vorsitzender von Heirs Energies, Tony Elumelu; Präsident und Vorsitzender der African Export-Import Bank (Afreximbank), Dr. George Elombi; Senior Executive Vice President, Afreximbank, Denys Denya, während der feierlichen Zeremonie zur Unterzeichnung einer Finanzierungstransaktion in Höhe von 750 Millionen US-Dollar zwischen Heirs Energies und der Afreximbank in Abuja am Samstag) Über Heirs Energies:

Heirs Energies Limited ist das führende afrikanische integrierte Energieunternehmen in einheimischem Besitz, das sich zum Ziel gesetzt hat, den spezifischen afrikanischen Energiebedarf zu decken und gleichzeitig eine globale Nachhaltigkeit anzustreben. Durch die starke Ausrichtung auf Innovation, ökologische Verantwortung und Entwicklung der Gemeinden nimmt Heirs Energies eine Führungsrolle in der sich verändernden Energielandschaft ein und trägt zu mehr Wohlstand in Afrika bei. Über die Afreximbank:

Bei der African Export-Import Bank handelt es sich um ein panafrikanisches multilaterales Finanzinstitut, deren Aufgabe darin besteht, den Handel innerhalb und außerhalb Afrikas zu finanzieren und zu fördern. Die Bank übernimmt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Industrialisierung, der Ausweitung des Handels und der wirtschaftlichen Transformation in Afrika.



