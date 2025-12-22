Der Bitcoin hat zum Wochenstart kräftig angezogen und dabei eine charttechnisch wichtige Hürde überwunden. Neues Kraftfutter für die Bitcoin-Bullen ist dabei die Hoffnung auf mögliche Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf das Chartbild.Konkret hat der Bitcoin Marke von 90.000 Dollar überschritten. Am Montagnachmittag notierte die älteste und bekannteste Kryptowährung zwischenzeitlich bei 90.535 Dollar, dem höchsten Stand seit dem 13. Dezember. Zuletzt notierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
