Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 22
[22.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.12.25
|IE000LZC9NM0
|7,300,494.00
|USD
|0
|58,360,168.82
|7.994
|22.12.25
|IE000DOZYQJ7
|3,183,004.00
|EUR
|0
|17,839,103.44
|5.6045
|22.12.25
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|366,920.15
|10.6862
|22.12.25
|IE000XIITCN5
|421,779.00
|GBP
|0
|3,395,625.52
|8.0507
