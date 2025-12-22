© Foto: Sophie Backes - unsplashDie wichtigsten Unternehmen am globalen Aktienmarkt lassen sich auf nur 20 Namen reduzieren - so die Bank of America in einem aktuellen Screening für 2026.Der Großteil der diesjährigen Rallye des S&P 500 lässt sich auf eine ausgewählte Gruppe von Big-Tech-Unternehmen zurückführen, da die zehn größten Unternehmen rund 40 Prozent des Index ausmachen. Mit Blick auf das Jahr 2026 hat das globale Quant-Strategie-Team der Bank of America nach den sogenannten wichtigsten Aktien gesucht. Diese Aktien, zu denen unter anderem Microsoft und Eli Lilly gehören, weisen laut dem Institut in hohem Maße Merkmale von Risiko, Qualitätswachstum und Momentum auf. Ein Blick auf die Namen, zeigt die gewichtige …Den vollständigen Artikel lesen
