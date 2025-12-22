Das Koblenzer Unternehmen easyfeedback GmbH beschäftigt sich seit Jahren damit, wie Unternehmen Kundenrückmeldungen so nutzen können, dass Fehlentscheidungen und unnötige Investitionen vermieden werden.

Warum allein positive Antworten eher ein Grund zur Skepsis sein sollten

Viele Firmen sammeln zwar Meinungen, die dann bei wichtigen Entscheidungen zugrunde gelegt werden - in Meetings, persönlichen Kundengesprächen, über Hotlines, via Social Media. In der Praxis bleiben diese Rückmeldungen jedoch häufig ungeordnet und bilden nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Kundenmeinungen ab. Entscheidungen basieren dann eher auf Bauchgefühl als auf belastbaren Daten.

Abhilfe schafft nur ein sauber aufgesetzter Feedback-Prozess: Fragen müssen klar formuliert sein, die richtigen Zielgruppen erreichen und so ausgewertet werden, dass sie tatsächliche Annahmen bestätigen oder widerlegen - und das in einer Form, die Geschäftsleitungen mit Blick auf Cashflow, Margen und Risiken schnell verwerten können.

Ein Unternehmen, das sich mit der Qualitätsverbesserung von Feedbacks beschäftigt und damit in Deutschland zu den Marktführern in diesem wichtigen Feld gehört, ist die easyfeedback GmbH . Das Unternehmen betreut bis heute nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Kunden und richtet sich vor allem an Unternehmen, die bei sensiblen Feedback-Prozessen auf rechtliche Sicherheit und Datenschutz angewiesen sind.

Firmenchef Wegner: "Am meisten lernt man aus den offenen Antworten - dort erklären Kunden, warum sie etwas gut oder schlecht finden."

Dennis Wegner beschreibt das Dilemma zwischen Daten sammeln und Daten verstehen aus jahrelanger Erfahrung: "In vielen Unternehmen werden Umfragen häufig gestartet, doch ihr Nutzen bleibt begrenzt, sobald kritische Rückmeldungen aus Angst oder Bequemlichkeit ausgeblendet werden. Das wahre Gold einer Befragung steckt in den Textantworten." Gerade diese Freitexte liefern Gründe, Prioritäten und Ursachen - also das Material, das Investitionsentscheidungen belastbar macht.

Easyfeedback GmbH bietet dafür eine Reihe praktischer Funktionen: Umfragen lassen sich logisch aufbauen, Fragen können abhängig von vorherigen Antworten ein- oder ausgeblendet werden, und Ergebnisse lassen sich gezielt nach Kundengruppen auswerten. Ergänzend unterstützt die Plattform bei der Auswertung offener Antworten, indem ähnliche Aussagen gebündelt und wiederkehrende Themen schneller erkennbar werden.

Ehrliches Feedback und besonders kritische Stimmen sind derzeit für Unternehmen nahezu aller Branchen wichtiger denn je: Analysten erwarten für 2025 bestenfalls eine Seitwärtsbewegung beim Bruttoinlandsprodukt, während die Risiken - von Zöllen über Energiekosten bis zu schwacher Auslandsnachfrage - bleiben. Für Mittelständler heißt das: Jeder Euro muss wirken. Wer belegen kann, dass ein Feature die Wiederkaufrate hebt oder eine Prozessänderung die Kosten senkt, argumentiert gegenüber Kreditgebern und Gesellschaftern mit Evidenz statt Hoffnung.

Die beste Auswertung ist nur so viel wert wie die Maßnahmen, die auf sie folgen

Wegner mahnt, den Mut auch zum unbequemen Frage-Design aufzubringen: "Fragen werden aktuell meist so formuliert, dass sie fast zwangsläufig positive Antworten erzeugen. Oder bestimmte Fragen werden gar nicht erst gestellt, weil man die Antwort bereits erahnt - oder nicht hören möchte. Wenn wir den Prozess schon am Anfang verzerren, brauchen wir ihn eigentlich gar nicht durchzuführen. Dann bleibt die Umfrage ein formales Instrument, das zwar durchgeführt wird, intern aber kaum Auswirkungen hat - etwas, das nach außen gut aussieht, aber intern keine Wirkung entfaltet." Seine wohl wichtigste Reformforderung betrifft die Konsequenz nach der Auswertung: "Es geht darum, ins Handeln zu kommen."

Am Ende ist Kundenfeedback kein reines Kommunikationsthema, sondern ein Instrument zur Absicherung von Entscheidungen. Entscheidend ist dabei weniger die Software selbst als der Wille, die Ergebnisse ernst zu nehmen und daraus Maßnahmen abzuleiten.

Enthaltene Werte: DE0009653386