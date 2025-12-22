Anzeige
Dow Jones News
22.12.2025 17:09 Uhr
PTA-Adhoc: Landwise Developments B.V.: 7,5% Landwise Developments B.V. 2020/25 Anleihe (ISIN: DE000A283WQ2): Zinszahlung und Endfälligkeit der Anleihe - Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung geplant

DJ PTA-Adhoc: Landwise Developments B.V.: 7,5% Landwise Developments B.V. 2020/25 Anleihe (ISIN: DE000A283WQ2): Zinszahlung und Endfälligkeit der Anleihe - Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Landwise Developments B.V.: 7,5% Landwise Developments B.V. 2020/25 Anleihe (ISIN: DE000A283WQ2): Zinszahlung und Endfälligkeit der Anleihe

Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung geplant

Cuijk, Niederlande (pta000/22.12.2025/16:35 UTC+1)

Ad-hoc Mitteilung

Landwise Developments B.V.

Cuijk, 22. Dezember 2025

7,5% Landwise Developments B.V. 2020/25 Anleihe: Zinszahlung und Endfälligkeit der Anleihe

Landwise Developments B.V., die Emittentin der 7,5% Landwise Developments B.V. 2020/25 Anleihe (ISIN: DE000A283WQ2), gibt Folgendes bekannt:

Die Gesellschaft kann die Zinszahlung per 18. Dezember 2025 nicht leisten. Ebenso kann die Gesellschaft den Nominalbetrag der Anleihe mit Fälligkeit 18. Dezember 2025 nicht zurückzahlen.

Deshalb plant die Gesellschaft in Kürze zu einer Anleihegläubigerversammlung einzuladen.

Die Einberufung zur Gläubigerversammlung wird zu gegebener Zeit u.a. im Bundesanzeiger und auf der Homepage www.landwise-developments-anleihe.de veröffentlicht.

Unter der Anleihe wurden Grundstücke als Sicherheit gestellt. Bei dem Immobilienprojekt haben jedoch Verfahren und Genehmigungsprozesse bei den lokalen Behörden mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Das bedeutet, dass die Rückzahlung der Anleihe und die Zinszahlung jetzt nicht möglich ist. Die Gläubigerversammlung wird u.a. die Verwertung der Grundstücke als Sicherheiten thematisieren.

Diese und weitere Information sind unter www.landwise-developments-anleihe.de verfügbar.

Kontakt:

Info@globalwise.nl

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Landwise Developments B.V. 
           Lange Beijerd 14 
           5431 SJ Cuijk 
           Niederlande 
Ansprechpartner:   Landwise Developments B.V. 
E-Mail:        Info@globalwise.nl 
Website:       landwise-developments-anleihe.de 
ISIN(s):       DE000A283WQ2 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766417700823 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 10:35 ET (15:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
