Die Gold-Hausse geht weiter. Zu Beginn der neuen Woche zieht der Goldpreis um mehr als +2% an und markiert ein neues Rekordhoch bei 4.429 US$ je Feinunze. Geht die Rallye nun in die nächste Runde? Und was können Anleger für das kommende Jahr generell erwarten? Gold bricht nach oben aus Am Montag hat der Goldpreis das im Oktober markierte Top bei 4.381 US$ übersprungen und damit kurz vor dem Jahresende einen neuen historischen Höchststand erreicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
