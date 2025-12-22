© Foto: DALL-EDie ING-Bank hat eine deutliche Warnung zu den BRICS-Staaten und der Zukunft des US-Staatsanleihenmarkts ausgesprochen.Die Bank erklärt, dass sich das Wirtschaftsbündnis "still und leise" aus dem Markt zurückzieht, da die Bestände der Länder an US-Staatsanleihen weiter sinken. "Ein anhaltender Trend ist der fortgesetzte Rückgang der Bestände an US-Staatsanleihen unter den BRICS-Staaten. Im Oktober betraf dies China (-11,8 Milliarden US-Dollar), Indien (-12 Milliarden US-Dollar) und Brasilien (-5 Milliarden US-Dollar)." Neben den Brics-Staaten verknappten aber auch andere Länder die Staatsanleihen. "Über den gesamten ausländischen offiziellen Sektor hinweg gingen die Bestände an Treasury …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE