USPA Global: Saat & Saat übernimmt türkischen Bekleidungsmarktführer Aydinli Group und erweitert damit die Märkte von U.S. Polo Assn. in der Türkei, im Nahen Osten, in Osteuropa und Nordafrika

WEST PALM BEACH, FL UND ISTANBUL, TÜRKEI / ACCESS Newswire / 22. Dezember 2025 / USPA Global freut sich, die Übernahme von Aydinli Hazir Giyim San. Tic. A.S. (Aydinli Group) durch HRK Holding A.S. (Saat & Saat) bekannt zu geben. Beide Unternehmen sind Lizenzpartner von U.S. Polo Assn., der milliardenschweren Sportmarke von USPA Global und offiziellen Marke der United States Polo Association (USPA). Als einer der größten Partner der Marke ermöglicht die Übernahme von Aydinli den Zugang zu mehr als 50 Ländern in der Türkei, dem Nahen Osten, Osteuropa und Nordafrika.

Mit der Übernahme von Aydinli erweitert Saat & Saat neben seinem sehr erfolgreichen Uhrengeschäft auch sein regionales Portfolio und steigt in die globale Bekleidungsindustrie ein. Mit mehr als 450 U.S. Polo Assn.-Geschäften und mehreren Marken-Websites wird U.S. Polo Assn. sein Rekordwachstum fortsetzen. Aydinli ist derzeit eines der führenden Einzelhandelsunternehmen in der Region mit erheblichem Wachstumspotenzial und einem gut etablierten Vertriebsnetz, das Monomarken-Geschäfte, Kaufhäuser und E-Commerce-Kanäle umfasst.

"Wir möchten Ramazan Kaya, dem Gründer und CEO von Saat & Saat, zur kürzlich erfolgten Übernahme von Aydinli gratulieren", erklärte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, das die Marke U.S. Polo Assn. weltweit verwaltet. "Als langjähriger Partner von U.S. Polo Assn. sind wir davon überzeugt, dass dieser strategische Wandel unserer globalen Sportmarke die Möglichkeit bieten wird, unser Geschäft auszubauen und in den kommenden Jahren einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar in der gesamten Region zu erzielen."

"Ich möchte mich auch persönlich bei Herrn Seref Safa, dem ehemaligen Vorsitzenden von Aydinli, für seine Führungsrolle und bei der TMSF für ihre langjährige Unterstützung bedanken. Gemeinsam haben wir ein starkes Fundament geschaffen, das uns in eine glänzende Zukunft führen wird", fügte Prince hinzu.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Transaktionsprozesses wird Ramazan Kaya, CEO von Saat & Saat, die Position des CEO der Aydinli Group übernehmen.

"Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Schritt in unserer langjährigen Partnerschaft mit U.S. Polo Assn. zu gehen und unsere Präsenz in einem der dynamischsten Einzelhandelsmärkte der Welt auszubauen und zu stärken", sagte Kaya. "Diese Übernahme ermöglicht es uns, das Wachstum zu beschleunigen, unsere Kompetenzen auszubauen und sowohl unser Unternehmen als auch die Marke für eine kraftvolle nächste Entwicklungsphase in der Türkei, dem Nahen Osten, Osteuropa und Nordafrika optimal zu positionieren."

"Dieser Meilenstein spiegelt unsere gemeinsame Vision mit U.S. Polo Assn. wider - eine ikonische globale Marke zu stärken und gleichzeitig durch den von ihr repräsentierten Lebensstil weiterhin innovativ zu sein und zu inspirieren. Das Team von Saat & Saat ist begeistert von der Möglichkeit, gemeinsam die Zukunft zu gestalten", fügte Kaya hinzu.

Die Partnerschaft zwischen Aydinli und U.S. Polo Assn. begann 1997 und verzeichnete fast 30 Jahre lang ein beschleunigtes Wachstum in der gesamten Region. Zu den Partnerschaften zählen zahlreiche Erfolge im Flagship-Store von U.S. Polo Assn. im Istinye Park in Istanbul, der 2024 von Aydinli fertiggestellt wurde. Darüber hinaus hat U.S. Polo Assn. fast ein Dutzend markenspezifische Websites in der Region gestartet, um das digitale Angebot für Kunden weiter zu verbessern und einen leichteren Zugang zu seinen Produktangeboten zu ermöglichen. Die ersten Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen und stärken die authentische Verbindung zwischen dem Sport und der Marke.

Als eine der führenden Casualwear-Marken in der Türkei und im Nahen Osten verfügt U.S. Polo Assn. über mehr als 1.500 Verkaufsstellen in über 50 Ländern in der Türkei, im Nahen Osten, in Osteuropa und Nordafrika. Da die Türkei und der Nahe Osten zu den größten Märkten der globalen, milliardenschweren Sportmarke gehören, wird erwartet, dass U.S. Polo Assn. in den kommenden Jahren in dieser Region zu einer Milliardenmarke werden wird. Weltweit ist die Marke U.S. Polo Assn. in 190 Ländern vertreten und erzielt einen weltweiten Einzelhandelsumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Dollar.

U.S. Polo Assn. Globale Herbstkollektion 2025

Ramazan Kaya, Gründer und CEO von Saat & Saat

U.S. Polo Assn. Ladenfront im Istinye Park, Istanbul, Türkei

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), des Dachverbands des Sports in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausend weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit.

Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und StarSports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1.Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, ModernRetail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch Global Polo, einen weltweit führenden Anbieter von Polosport-Inhalten. Mehr erfahren können Sie unter globalpolo.com oder dem YouTube-Kanal von Global Polo.

Über Saat & Saat

Die Erfolgsgeschichte von Saat & Saat begann im Jahr 1971 mit dem Großhandel von Uhren. Nach der formellen Gründung im Jahr 1994 nutzte Saat & Saat seine umfangreiche Erfahrung im Großhandel, um erfolgreich in die Bereiche Distribution und Einzelhandel einzusteigen. Im Jahr 2005 eröffnete das Unternehmen sein erstes Einzelhandelsgeschäft in der Cevahir Shopping Mall und markierte damit den Eintritt in den stationären Handel. 2009 folgte die Expansion in den Onlinehandel mit dem Start der E-Commerce-Plattform www.saatvesaat.com.tr. Mit einer Markenbekanntheit von 85 % vertreibt Saat & Saat seine Produkte über 163 eigene Filialen und Shop-in-Shop-Standorte, 699 Händler und Filialketten, die Website www.saatvesaat.com.tr, alle großen Online-Marktplätze sowie über ein internationales Vertriebsnetz in mehr als 30 Ländern. Mit 30 Jahren Branchenerfahrung bietet Saat & Saat in der gesamten Türkei einen "umfassenden technischen Service" für alle vertretenen Marken an.

