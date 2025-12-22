Axelspace Corporation ("Axelspace"), ein führendes Unternehmen im Bereich Mikrosatelliten, das sich zum Ziel gesetzt hat, "den Weltraum in greifbare Nähe zu bringen", hat mit Pale Blue Inc. ("Pale Blue"), einem Unternehmen, das Triebwerke (Motoren) für Kleinsatelliten entwickelt, herstellt und vertreibt, einen Dienstleistungsvertrag über eine In-Orbit-Demonstration abgeschlossen, wie unten näher beschrieben.

Axelspace bietet mit AxelLiner Laboratory (AL Lab) einen neuen Service an, der aus dem AxelLiner-Geschäft hervorgegangen ist und sich auf die Demonstration von Weltraumkomponenten im Orbit spezialisiert hat.

Im Rahmen dieses Vertrags ist für 2027 eine Demonstration eines von Pale Blue entwickelten Schnellstart-Hall-Triebwerks im Orbit geplant.

Allerdings ist die Durchführung von Demonstrationen im Orbit innerhalb kurzer Zeit bekanntermaßen eine große Herausforderung, da die Möglichkeiten für Demonstrationseinsätze im Orbit unregelmäßig sind und der Prozess von der Auswahl bis zum Start oft mehrere Jahre dauert.

Vor diesem Hintergrund sehen die von staatlichen Stellen geförderten Weltraumpolitiken darunter der Space Strategic Fund den Aufbau einer inländischen Satelliten-Lieferkette als eine der wichtigsten Prioritäten an. Infolgedessen wächst die Nachfrage nach zeitnahen Demonstrationen innovativer Satellitenkomponenten aus Japan im Orbit.

Um diese bestehenden Herausforderungen bei Demonstrationen im Orbit zu überwinden, hat Axelspace einen auf diese besonderen Bedürfnisse zugeschnittenen Service entwickelt, der sich die kurze Entwicklungszeit und die Massenproduktionskapazitäten von AxelLiner zunutze macht.

Jun Asakawa, Mitbegründer und CEO von Pale Blue, kommentierte:

Wir fühlen uns sehr geehrt, einen Demonstrationsvertrag mit Axelspace für die Demonstration unseres kompakten Hall-Triebwerks "PBH-100" im Orbit im Jahr 2027 unterzeichnet zu haben. Wir werden die wichtigsten Eigenschaften des Produkts hohe Schubkraft, hoher spezifischer Impuls und schnelle Startleistung im Weltraum validieren. Mit dieser Demonstration wollen wir die starke Partnerschaft, die wir mit Axelspace durch die Entwicklung und Herstellung von Antriebssystemen aufgebaut haben, weiter vertiefen und zur Expansion des Marktes für Kleinsatelliten beitragen.

Yuya Nakamura, Präsident und CEO von Axelspace Corporation, kommentierte:

Wir freuen uns, unsere Vereinbarung mit Pale Blue bekannt zu geben, die kritische Demonstration ihres kompakten Hall-Triebwerks im Orbit durchzuführen und diese Technologievalidierung unter Verwendung unserer proprietären AxelLiner Laboratory-Plattform durchzuführen. Durch die Erleichterung des schnellen Weges in den Orbit und das Angebot unseres umfangreichen Fachwissens, das wir aus unserer eigenen Erfahrung als Nutzer von Satellitenkomponenten gewonnen haben, unterstützen wir Pale Blue aktiv bei der Beschleunigung ihrer globalen Geschäftsexpansion.

