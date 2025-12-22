Weiterentwicklung der nächsten Generation von Großraumflugzeugen zur Brandbekämpfung aus der Luft

Coulson Aviation USA hat den Start seines Boeing 767 Very Large Airtanker (VLAT)-Programms angekündigt, das einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung der Brandbekämpfung aus der Luft darstellt. Das Programm soll einen nachhaltigen Ersatz für ältere VLAT-Plattformen bieten, die sich dem Ende ihrer Betriebsdauer nähern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251222760894/de/

A cross-sectional view of Coulson Aviation's Boeing 767 Very Large Airtanker (VLAT) illustrates the integration of the RADS retardant delivery system and the next generation of high-capacity, sustainable aerial firefighting design.

Die kürzlich erfolgte Stilllegung der MD11- und DC10-Flotten hat eine strukturelle Herausforderung für Feuerwehren weltweit deutlich gemacht. Mit der Ausmusterung älterer Großraumflugzeuge sieht sich die Branche mit einem erheblichen Rückgang der Kapazitäten für den großflächigen Einsatz von Löschmitteln konfrontiert. Die 767 VLAT von Coulson wird entwickelt, um diese Lücke mit einem Flugzeug zu schließen, das im Vergleich zu bestehenden Plattformen eine größere Nutzlast, einen geringeren Treibstoffverbrauch und langfristige Nachhaltigkeit bietet.

"Die Feuerwehr sieht sich mit raschen Veränderungen bei den verfügbaren Flugzeugtypen konfrontiert, und die Behörden benötigen Lösungen, die sicher und effizient sind und über Jahrzehnte hinweg unterstützt werden können", sagte Britt Coulson, Präsident und CEO von Coulson Aviation USA. "Die 767 ist eine bewährte Großraumplattform mit globalem Support, Verfügbarkeit von Ersatzteilen, modernen Systemen und überzeugender Wirtschaftlichkeit. Unser Programm baut auf diesen Stärken auf und wird eine Leistung bieten, die über das hinausgeht, was ältere VLATs leisten können."

Die 767 VLAT von Coulson wird die größte Version ihres patentierten RADS-Löschmittelfördersystems enthalten und gleichzeitig die Fähigkeit behalten, über 160 Passagiere zu befördern und eine Tankkapazität zu bieten, die alle derzeit in Betrieb befindlichen VLATs übertrifft. Das Flugzeug wird mit derselben Vielseitigkeit für verschiedene Missionen und alle Risiken konstruiert, die die Lufttankerflotte von Coulson auszeichnet, und bietet gleichzeitig erhebliche Vorteile in Bezug auf Nutzlastkapazität, Treibstoffeffizienz und langfristige Wartungsfreundlichkeit im Vergleich zu älteren VLAT-Plattformen. Die technische Planung, die Strukturanalyse und die Planung der Systemintegration sind bereits im Gange.

Die 767 VLAT wird die Flotte der großen Löschflugzeuge von Coulson ergänzen und erweitern, darunter die C-130H Hercules und die 737 Fireliner, die zusammen die derzeit leistungsstärksten LAT-Lösungen mit einer Kapazität von 4.000 Gallonen darstellen. Durch die Aufnahme eines sehr großen Löschflugzeugs der nächsten Generation in sein Portfolio wird Coulson den Feuerwehren ein zusätzliches strategisches Instrument zur Verfügung stellen, wenn Vorfälle eine nachhaltige, großvolumige Löschaktion aus der Luft über längere Einsatzzeiten erfordern.

Coulson Aviation investiert weiterhin vorausschauend und stellt sicher, dass seine Partner Zugang zu zuverlässigen, effektiven und weltweit einsetzbaren Flugzeugen haben. Das Boeing 767 VLAT-Programm stellt die nächste Evolutionsstufe der schweren Luftlöschkapazitäten dar und stärkt Coulsons Führungsposition bei der Bereitstellung sicherer, innovativer und einsatzbereiter Lösungen für die globale Feuerwehrgemeinschaft.

Über Coulson Aviation

Coulson Aviation ist das weltweit größte Unternehmen für Luftbrandbekämpfung und baut auf mehr als 60 Jahren operativer Tradition und vier Jahrzehnten Erfahrung in der Luftbrandbekämpfung auf. Coulson ist in Nordamerika, Südamerika, Europa und Australien tätig und ein zuverlässiger Partner für Bezirks-, Landes- und Bundesbehörden weltweit. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Starrflügel- und Drehflügelflugzeugen der nächsten Generation, die durch integrierte Löschmittelsysteme, Informationsplattformen, Schulungen und Missionsunterstützung ergänzt wird. Durch vorausschauende Investitionen und die ausschließliche Konzentration auf nachhaltige, in Produktion befindliche Flugzeugzellen und kontinuierliche Innovation setzt Coulson Maßstäbe für die Zukunft der Luftbrandbekämpfung und schützt gleichzeitig das, was am wichtigsten ist.

Weitere Informationen finden Sie unter coulsonaviation.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251222760894/de/

Contacts:

Grace Nakazawa

grace@the-aml.com

480.694.4914