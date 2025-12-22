FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,18 Prozent auf 126,94 Punkte. Zeitweise war der Bund-Future mit 126,75 Punkten auf den tiefsten Stand seit März gefallen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,91 Prozent. Auch dies ist der höchste Stand seit März.

Bei den 30 Jahre laufenden Staatsanleihen zog die Rendite zwischenzeitlich bis auf 3,535 Prozent an. Dies war der höchste Stand seit 2011. Anfang des Jahres lag die Verzinsung der 30-Jährigen noch bei rund 2,6 Prozent; Ende 2021 hatte die Rendite sogar noch im negativen Bereich gelegen.

Die stark gestiegene Rendite bedeutet für den Staat höhere Zinszahlungen für die Staatsschulden oder für Verbraucher bei Krediten und Baufinanzierungen.

Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in Grenzen. Händler verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

In den Vereinigten Staaten stehen allerdings am Dienstag noch einige Zahlen an, die Aufschluss über die Entwicklung der Wirtschaft geben könnten. So werden unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht./jsl/he