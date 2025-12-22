Die Skoda Group hat zwei Ausschreibungen zur Lieferung von insgesamt 75 Oberleitungsbussen nach Sofia gewonnen. Der erste Auftrag umfasst 35 zwölf Meter lange Fahrzeuge, der zweite 40 Gelenkbusse mit einer Länge von 18 Metern. Bereits vor vier Jahren hatte das tschechische Unternehmen 30 Niederflur-Oberleitungsbusse des Typs Skoda 27Tr in die bulgarische Hauptstadt geliefert. Während der damalige Auftrag ein Volumen von 20 Millionen Euro hatte, beläuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
