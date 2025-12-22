© Foto: Andy Wong - APUber, Lyft und Baidu starten in London Robotaxi-Tests. Die Branche erlebt ein Wettrennen - und China setzt Europa massiv unter Druck.Nach einem Bericht des Wall Street Journal verbünden sich Uber Technologies und Lyft mit dem chinesischen Tech-Konzern Baidu, um ab 2026 selbstfahrende Robotaxis in Großbritannien zu testen. London wird damit zu einem zentralen Schauplatz im globalen Wettbewerb um autonome Ride-Hailing-Dienste. Startschuss mit Apollo Go Uber plant nach eigenen Angaben einen Pilotbetrieb in London in der ersten Jahreshälfte 2026. Eingesetzt wird die Robotaxi-Einheit Apollo Go von Baidu. Das Vorhaben ist Teil der britischen Strategie, regulierte Tests selbstfahrender Fahrzeuge …Den vollständigen Artikel lesen
