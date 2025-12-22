Anzeige
Montag, 22.12.2025
Dow Jones News
22.12.2025 18:27 Uhr
XETRA SCHLUSS/DAX zum Wochenstart mit Nullnummer

DOW JONES--In einem impulsarmen Geschäft hat sich der DAX am Montag wenig verändert bei 24.284 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Das Jahr machte viel Freude, so legte der Benchmark-Index 2025 bisher um 22 Prozent zu. Die Dispositionen für dieses Jahr sind mehrheitlich getroffen, auch für das kommende Jahr dürften sich Anleger positioniert haben. Auch ist die Liquidität für Institutionelle Investoren inzwischen zu ausgedünnt, um noch größere Räder zu drehen. Einige Trends dürften sich im kommenden Jahr fortsetzen, wie zum Beispiel steigende Zinsen bei den langlaufenden Bundesanleihen.

Hiervon dürften weiterhin die Aktien der Banken wie Deutsche Bank oder auch Commerzbank profitieren. Mit Blick auf die steigende Staatsverschuldung und geopolitischen Risiken dürfte zudem die Nachfrage nach Edelmetallen wie Gold (+2% auf 4.436 Dollar) und Silber (+1,8% auf 68,38 Dollar) auch im kommenden Jahr anhalten - beide Edelmetalle markierten am Montag Rekordhochs -, aber auch Kupfer von der Industrie dürfte stark nachgefragt werden.

Nachdem die Aktie von Aurubis 2025 bereits mehr als 50 Prozent zugelegt hatte, dürfte sie nach Einschätzung eines Marktteilnehmer auch zu den Gewinnern 2026 gehören. Momentan übersteige die Nachfrage das Angebot an Kupfer, dies sollte auch weiter anhalten. Die anhaltende Elektrifizierung sorge für eine stetige Nachfrage der Industrie. An der Börse wird derweil davon ausgegangen, dass der als konservativ eingestufte Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 angehoben werden dürfte. Der Kurs stieg um 1,9 Prozent.

Der Automobilzulieferer Schaeffler (+2,3%) will in Zukunft verstärkt auf Rüstung setzen. Der Umsatz von jährlich etwa 100 Millionen Euro im Rüstungsbereich soll deutlich steigen. "Das kommt am Markt gut an", so ein Händler.

Für die Aktie von Gerresheimer ging es im späten Handel um 2,5 Prozent nach oben. Nachdem das Unternehmen jüngst seine Aktionäre enttäuscht hatte, arbeitet es an der Wiederherstellung der Reputation. Ein erster Schritt ist hier, dass alle falsch gebuchten Bill-and-Hold-Umsätze im Konzernabschluss 2024 von rund 28 Millionen Euro nun korrigiert werden. Das Unternehmen habe allerdings noch einen langen Weg vor sich, das Investorenvertrauen zurückzugewinnen, sagte ein Aktienhändler.

Dürr (+7,1%) kann wegen vorgezogener Zahlungen von Kunden und verschobener Zahlungsausgänge mit einem höheren freien Cashflow in diesem Jahr rechnen. Wie der im SDAX notierte Maschinen- und Anlagenhersteller mitteilte, geht er nun von einem freien Cashflow von 100 bis 200 Millionen Euro aus. Die vorherige Prognose hatte auf 0 bis 50 Millionen Euro gelautet. 

=== 
INDEX                  zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                  24.283,97 -0,0%   +22,0% 
DAX-Future              24.441,00 -0,1%   +19,8% 
XDAX                 24.272,88 -0,1%   +22,5% 
MDAX                 30.437,29 +0,2%   +18,7% 
TecDAX                 3.592,98 +0,7%   +4,4% 
SDAX                 16.818,42 +0,5%   +22,0% 
zuletzt                     +/- Ticks 
Bund-Future               127,07%   +9 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index   Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX       17     22   1 2.120,3  32,2    8.547,6     131,0 
MDAX       25     24   1  428,8  21,4    1.066,2      42,4 
TecDAX      22     7   1  524,6  12,4    2.057,4      42,8 
SDAX       40     27   3  108,8   8,2     206,5      17,0 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
