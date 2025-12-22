Fundstrat-Prognose: Starke Korrektur im Kryptomarkt zu Beginn 2026

Ein interner Bericht aus dem Umfeld von Tom Lees Kryptofonds verunsichert viele Investoren mit der Prognose einer deutlichen Korrektur zu Jahresbeginn 2026. Dies steht im Kontrast zu den bullischen öffentlichen Aussagen von Tom Lee für Bitcoin und Ethereum.

Widerspruch zwischen internem Bericht und öffentlichen Prognosen

Der Analystenbericht von Sean Farrell, Head of Digital Assets bei Fundstrat, erwartet starken Druck im ersten Halbjahr 2026. Für Bitcoin wird ein Rückgang auf 60.000 bis 65.000 Dollar prognostiziert, für Ethereum auf 1.800 bis 2.000 Dollar und für Solana auf 50 bis 75 Dollar.

Diese Zonen gelten intern als attraktive Einstiegsbereiche für langfristige Investoren. Der Bericht widerspricht den bullischen Aussagen von Tom Lee, der kürzlich einen Ethereum-Preis von bis zu 60.000 Dollar in den nächsten 10 Jahren für realistisch hielt und mit BitMine bis zu 5 Prozent aller ETH akkumulieren will.

Mögliche Auslöser durch steigende Anleiherenditen

Steigende Zinssätze für japanische Staatsanleihen, auf dem Niveau der Finanzkrise 2008 nach Anhebung durch die Bank of Japan, könnten kurzfristig Verluste am Kryptomarkt auslösen. Historisch folgten auf solche Anstiege verzögerte Abverkäufe bei Risiko-Assets.

Steigende Renditen führen oft zu Verkäufen riskanter Anlagen für Liquiditätssicherung und können US-Renditen weiter treiben, was die Staatsverschuldung belastet. Zentralbanken griffen in der Vergangenheit mit Liquiditätsspritzen oder Quantitative Easing ein, wovon Kryptowährungen überproportional profitierten.

