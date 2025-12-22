Krypto-News: Dezember-Risiken am Kryptomarkt: Bitcoin unter Druck

Die Zurückhaltung am Kryptomarkt hält an, während der Bitcoin-Kurs keinen Anstieg über die 90.000-Dollar-Marke schafft und die Hoffnung auf eine Jahresendrallye schwindet. Mit nahenden Feiertagen gibt es dennoch Faktoren, die Investoren beachten sollten, da ein Sprung über 100.000 Dollar in diesem Jahr unwahrscheinlich ist.

Steueroptimierung und fehlende institutionelle Nachfrage

Zum Jahresabschluss passen viele Investoren ihre Portfolios an, während Kryptowährungen schwächelten und andere Anlageklassen wie Gold, Silber, Aktien und Indizes neue Höchststände erreichten. Gewinne aus diesen Bereichen könnten steuerlich mit Verlusten im Kryptosektor verrechnet werden.

Um Verluste geltend zu machen, müssen sie realisiert werden, weshalb Anleger möglicherweise Kryptowährungen mit Verlust verkaufen. Zudem verabschieden sich institutionelle Investoren in den Urlaub, deren Nachfrage den Anstieg der vergangenen zwei Jahre trug, insbesondere bei Spot-Bitcoin-ETFs, und kurzfristig wegfällt.

Großer Optionsverfall sorgt für Volatilität

Am Freitag steht ein Optionsverfall mit rund 23,6 Milliarden US-Dollar an, eines der größten Bitcoin-Ereignisse. Call-Optionen konzentrieren sich bei 100.000 und 120.000 US-Dollar, Put-Optionen um 85.000 US-Dollar.

Das Max-Pain-Level liegt bei etwa 96.000 US-Dollar, wo die meisten Optionskäufer den größten Verlust erleiden. Dies führt zu erhöhter Volatilität durch Absicherungen großer Marktteilnehmer mit schnellen Richtungswechseln, Fehlausbrüchen und Ausschlägen, verstärkt in geringer Liquidität.

