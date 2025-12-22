Ethereum-Prognose: Vorsichtig optimistisch nach technischer Stabilisierung

Ethereum zeigt sich nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen technisch gefestigter, mit einem Ende des starken Abverkaufs ohne neue Tiefs. Stattdessen hat sich eine Seitwärtsphase entwickelt, die auf eine klassische Konsolidierung hindeutet und für einen vorsichtig optimistischen Grundton sorgt.

Wichtige technische Signale und Levels

Ein zentrales Signal war die Rückeroberung der Marke um 3.000 US-Dollar auf 4-Stunden-Basis, die zuvor mehrfach als Widerstand diente. Der Durchbruch markiert eine technische Verbesserung, auch wenn noch kein dynamischer Trend entstanden ist.

Kurzfristig könnte der Bereich zwischen 3.100 und 3.125 US-Dollar entscheidend werden, wo eine mittlere Strukturzone über die nächste Richtung entscheidet. Ein Scheitern würde das Bild eintrüben und eine Rückkehr in die vorherige Range begünstigen, während eine stabile Etablierung Raum bis 3.250 US-Dollar öffnet.

Intakte Struktur und schwieriges Marktumfeld

Auf der Unterseite bleibt das Wochenende-Tief bei rund 2.945 US-Dollar entscheidend, solange es nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt die Bewegung als Korrektur über Zeit einzuordnen. Ein klarer Bruch würde das Risiko erhöhen und tiefere Regionen ins Spiel bringen.

Das Umfeld bleibt anspruchsvoll, mit selektivem Kapitalfluss und Fokus auf Anwendungsfälle, während reine Spekulation wenig gefragt ist. In Seitwärtsmärkten agieren Projekte mit aktiven Nutzern und funktionierenden Ökonomien unabhängiger, insbesondere in Bereichen wie Gaming.

PepeNode Presale als Gaming-Alternative

PepeNode verfolgt ein GameFi-Konzept mit strategischem Mining-Spiel, bei dem Aufbau und Management von Strukturen im Mittelpunkt stehen und Entscheidungen direkten Einfluss haben.

PEPENODE hat eine feste Menge von 210 Milliarden Token, ein Großteil eingesetzter Tokens wird verbrannt, Emissionen reduzieren sich über Zeit. Der Presale läuft noch rund 17 Tage bei 0,0012064 US-Dollar pro Token vor Listing.

