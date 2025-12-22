Hyperliquid weist Insider-Trading-Vorwürfe zurück

In der Community von Hyperliquid löste eine auffällige Short-Position auf den Token $HYPE Spekulationen über Insider-Trading aus. On-Chain-Daten zeigten eine Wallet, die gegen den Token wettete, worauf Hyperliquid Labs offiziell Stellung nahm und die Vorwürfe einordnete.

Short-Position von ehemaligem Mitarbeiter

Die betreffende Wallet-Adresse gehört einem ehemaligen Mitarbeiter, der im ersten Quartal 2024 ausgeschieden ist. Diese Person steht in keiner Verbindung mehr zu Hyperliquid Labs, und ihre Aktivitäten widerspiegeln nicht die Werte des aktuellen Teams.

Hyperliquid stellte klar, dass die Adresse 0x7ae4c156e542ff63bcb5e34f7808ebc376c41028 einem Ex-Mitarbeiter zuzuordnen ist. Das Team reagiert damit auf Nutzersorgen, um Vertrauen zurückzugewinnen und Missverständnisse auszuräumen.

Strenge Regeln und Fokus auf Integrität

Hyperliquid Labs legt großen Wert auf Transparenz, ethisches Verhalten und rechtliche Klarheit mit einer strikten Trading-Policy für alle Mitarbeiter und Auftragnehmer. Diese verbietet den Handel mit $HYPE über Derivate, egal ob Long oder Short.

Es gilt Nulltoleranz gegenüber Insider-Trading, mit Verbot des Handels auf nicht öffentlichen Informationen und Weitergabe an Dritte. Verstöße führen zu sofortiger Kündigung und möglichen rechtlichen Schritten, da die langfristige Ökosystem-Gesundheit Priorität hat.

Bitcoin Hyper Presale als attraktive Alternative

Parallel zu $HYPE rückt Bitcoin Hyper ($HYPER) in den Fokus, das Bitcoin über eine Layer-2-Lösung erweitert für ein transparentes, community-orientiertes Ökosystem. Es verbindet Bitcoins Sicherheit mit moderner Skalierbarkeit für neue Anwendungsfälle.

Der $HYPER-Token ist zentral für Gebühren, Staking und Governance auf der Hyper Chain. In einem Umfeld, wo Vertrauen wichtig ist, könnte sich Bitcoin Hyper durch transparente Tokenomics durchsetzen, der Token ist aktuell im Vorverkauf erhältlich.

