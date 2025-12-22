Bitcoin-Prognose: Langer Bärenmarkt voraus - Experte erwartet 12 Monate Konsolidierung

Die neue Woche startet mit leicht steigenden Kursen am Kryptomarkt nach monatelangem Abwärtstrend. Ein Analyst sieht Bitcoin jedoch in einer übergeordneten Schwächephase, deren Bärenmarkt im Oktober begann und keine strukturelle Wende zeigt, mit einer Bodenbildung, die zwölf bis vierzehn Monate dauern könnte.

Seitwärtsphase und psychologischer Druck

Märkte brauchen Zeit für Liquiditätsaufbau, Positionsumschichtungen und psychologischen Druck, was aktuell bei Bitcoin beobachtet wird. Anleger erwarten oft schnelle Steigerungen oder Tiefe, doch das Gegenteil trifft zu.

In den kommenden Wochen ist eine Erholung auf 97.000 bis 107.000 US-Dollar möglich, mit größerem Einbruch erst ab Februar oder März 2026. Die Seitwärtsbewegung erzeugt Liquidität auf der Unterseite, mit langsamen Bewegungen, Fehlausbrüchen und zermürbenden Verläufen, in denen viele aufgeben.

Makro-Risiken und flexible Positionierung

Der Analyst ist kurzfristig bullish mit Käufen, hält aber Shorts zur Absicherung und plant Verkäufe bei 20 Prozent Gewinn im Zielbereich. Psychologisch belohnt Geduld, während Ungeduld zu Fehlern führt, und viele steigen erst bei neuen Hochs ein.

Das globale Finanzsystem ist in angespannter Liquiditätslage, vergleichbar oder schlechter als 2008, gestützt durch Fed-Maßnahmen. Langfristig könnte eine Krise 2026 massive Stimuli bringen, von denen reale Assets wie Bitcoin profitieren.

Bitcoin Hyper Presale als Alternative

Während Bitcoin vor längerer Konsolidierung stehen könnte, suchen Anleger nach neuen Ansätzen im Ökosystem, wobei Bitcoin Hyper ($HYPER) an Aufmerksamkeit gewinnt. Das Projekt erweitert Bitcoin funktional durch eine Layer-2-Lösung für neue Nutzungsmöglichkeiten.

Bitcoin Hyper kombiniert Bitcoins Sicherheit mit moderner Technologie für schnellere Transaktionen, niedrigere Gebühren und DeFi-Zugang. Die Hyper Chain nutzt die Solana Virtual Machine, ermöglicht Bridging für DeFi und dApps mit Zinsen, der $HYPER-Token ist im Vorverkauf mit fast 30 Millionen Dollar Umsatz.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.