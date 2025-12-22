Vaduz (ots) -
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Montag, 22. Dezember 2025, folgende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zur Ordensverleihung auf Schloss Vaduz empfangen.
- Ehemaliger Landtagspräsident Albert Frick: Orden Grosskreuz
- Ehemaliger Regierungsrat Manuel Frick: Orden Komturkreuz
- Ingrid Frommelt, ehemalige Präsidentin der Familienhilfe Liechtenstein: Orden Komturkreuz
- Ernst Hasler, langjähriger Sportjournalist: Orden Ritterkreuz
Die Verleihung der fürstlich liechtensteinischen Verdienstorden erfolgte in Anerkennung der herausragenden Verdienste der Geehrten um das Land Liechtenstein.
