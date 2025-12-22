Für viele KI-Werte müssen Anlegerinnen und Anleger inzwischen Wucher-Bewertungen auf den Tisch legen. Bei Opera ist das nicht der Fall, die Aktie ist noch günstig. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Opera Künstliche Intelligenz war auch 2025 das überragende Börsenthema. Erneut ließen sich vor allem mit Titeln aus dem Hardware-Bereich hohe Anlagegewinne erzielen. Dabei kam es einerseits zu neuen Gewinnern wie Caterpillar (aufgrund seines Gasturbinen-Geschäfts), anderseits auch zu Verschiebungen innerhalb von Branchen. So standen im Kurs der Anlegerinnen und Anleger zuletzt Speicherchiphersteller wie Micron und SK Hynix höher als die bewährten Highflyer AMD, Broadcom und Nvidia. …Den vollständigen Artikel lesen
