CHONGQING, China, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der kürzlich abgehaltenen Veranstaltung zur Förderung der Tech-Finanzierung für die integrierte Entwicklung der Städte Chongqing und Chengdu im Südwesten Chinas wurde die Zweigstelle der Chongqing Science and Technology Finance Innovation Alliance in der Hightech-Industrieentwicklungszone Chongqing offiziell eröffnet, ein Pilotprogramm zur Förderung der Innovationsintegration gestartet und mehrere Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet.

Die Veranstaltung markierte eine neue Phase für die Hightech-Zone, in der Tech-Finanzierungen genutzt werden, um das hochwertige Wachstum von Start-ups im Bereich Wissenschaft und Technologie zu fördern und ein internationales regionales Innovationsökosystem aufzubauen.

Innovative Tech-Finance-Praktiken haben sich zu einem zentralen Bindeglied entwickelt, das die Talentkette, die Innovationskette, die Industriekette und die internationale Ressourcenkette miteinander verbindet. Die Hightech-Zone hat die Kapitalinvestitionsmodelle revolutioniert, indem sie Angel-Fonds eingerichtet und Mechanismen wie "zuerst F&E/Investition, später Kapitalerwerb" erprobt hat.

Durch die proaktive Übernahme von Risiken in der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase wird der anfängliche Finanzierungsengpass für Wissenschafts- und Technologieunternehmen beseitigt und ein international kompatibles Finanzumfeld für Spitzentechnologien und Hard-Tech-Innovationen geschaffen, die eine langfristige Inkubation erfordern.

Die nachhaltige finanzielle Stärkung hat den Zustrom hochkarätiger internationaler Talente und die Kommerzialisierung wissenschaftlicher Durchbrüche beschleunigt. In dieser Zone wurde nicht nur Chongqings erstes internationales Dienstleistungszentrum für Innovation und Unternehmertum eingerichtet, sondern auch eine Reihe hochkarätiger Forschungs- und Entwicklungsplattformen geschaffen, darunter beispielsweise das Jinfeng-Labor. Der Talentpool ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 15 % gewachsen. Diese Plattformen orientieren sich an weltweit führenden Forschungseinrichtungen und fördern eine offene akademische Kultur und Kooperationsprojekte, wodurch sie sich zu Knotenpunkten globaler Wissensnetzwerke entwickeln.

Die industrielle Internationalisierung und die Verbesserung der städtischen Funktionen entwickeln sich in einem offenen Ökosystem parallel weiter. Gezielte Unterstützung im Bereich Tech-Finanzierung hat zu einem robusten Wachstum in Schlüsselbranchen wie intelligenten vernetzten Fahrzeugen mit neuen Energien und integrierten Schaltkreisen geführt.

Mittlerweile hat sich die Hightech-Zone tief in globale Kooperationsnetzwerke integriert. Durch die Nutzung der chinesisch-singapurischen (Chongqing) Demonstrationsinitiative für strategische Konnektivität wurden die internationale digitale Konnektivität und die Angleichung der Rechtsvorschriften gestärkt, indem grenzüberschreitende Datenkanäle gemeinsam entwickelt und die Steuerung des grenzüberschreitenden Datenflusses untersucht wurden. Damit wurde die Grundlage für die Integration der Branchen in die globale Wertschöpfungskette geschaffen.

Heute integriert die Hightech-Industrieentwicklungszone Chongqing durch innovative Tech-Finance-Mechanismen systematisch globale Innovationselemente und ermöglicht so die effiziente Zusammenführung von Talenten, Technologien, Kapital und Informationen. Eine weltoffene, einflussreiche Wissenschafts- und Zukunftsstadt entsteht in rasantem Tempo.

