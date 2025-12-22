Das James-Webb-Teleskop hat erneut einen Himmelskörper erspäht, der Forscher:innen verblüfft. Die Daten zeigen eine Zusammensetzung, die es nach aktuellen Modellen so eigentlich nicht geben dürfte. Das Weltraumteleskop James Webb hat einen Exoplaneten beobachtet, dessen chemische Zusammensetzung bisherige Annahmen über die Planetenentstehung infrage stellt. Bei dem Objekt mit der Bezeichnung PSR J2322-2650b handelt es sich um einen Begleiter eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n