ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, erweitert seine Produktionskapazitäten für Lebensmittelkarton an seinem Standort in Donegal, Irland, und stärkt damit seine operative Präsenz. Die Erweiterung des bestehenden Standorts um einen neuen, speziell für die Herstellung von Lebensmittelverpackungen konzipierten Produktionsbereich unterstreicht das Engagement von ProAmpac für Innovation, Effizienz und Kundenservice im gesamten Bereich der Lebensmittelverpackungen.

Als Erweiterung der bestehenden Aktivitäten in Donegal, die die Märkte für Tiernahrung, Fertiggerichte und Konsumgüter bedienen, erhöht die vergrößerte Produktionsfläche die Kapazität und Präzision. Ein hochmodernes Guillotine-System sorgt für sauberere Schnitte und eine gleichbleibende Kartonqualität, sodass jede Platte die Leistungsstandards von ProAmpac erfüllt.

Der erweiterte Anlagenbereich bietet Kunden mehrere wesentliche Verbesserungen:

Engagiertes Kundenserviceteam: bietet reaktionsschnellen und personalisierten Support.

bietet reaktionsschnellen und personalisierten Support. Optimierte Abläufe: verbesserte Effizienz und kürzere Durchlaufzeiten.

verbesserte Effizienz und kürzere Durchlaufzeiten. Flexible Produktoptionen: maßgeschneiderte Kartonstärken (190 g/m² und 800 g/m²) und anpassbare Größen.

maßgeschneiderte Kartonstärken (190 g/m² und 800 g/m²) und anpassbare Größen. Verbesserte Präzision: gleichmäßige, sauberere Schnitte für eine nahtlose Beutelanpassung.

Die Food Board-Lösungen von ProAmpac eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Meeresfrüchte, Geflügel, Fleisch und Süßwaren. Typische Anwendungsbereiche sind Fischportionen und -filets, Geflügelportionen und -filets, frische und gepökelte Fleischstücke sowie Süßwaren wie Kuchen, wodurch sich das Portfolio ideal für gekühlte und zubereitete Lebensmittel eignet.

Die erweiterten Kapazitäten ergänzen die Produktion von bedruckten und unbedruckten Vakuumbeuteln durch ProAmpac und bieten eine Komplettlösung für Anwendungen wie Räucherlachs und andere hochwertige Kühlprodukte.

"Die Erweiterung unserer Food Board-Produktion in Donegal spiegelt unsere kontinuierlichen Investitionen in Qualität, Service und Innovation wider", erklärte John McDermott, Betriebsleiter für Irland und die DACH-Region bei ProAmpac. "Durch die Erweiterung unserer Kapazitäten an diesem Standort sind wir besser in der Lage, unsere Kunden mit erhöhter Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit zu unterstützen."

Mit dieser Weiterentwicklung festigt ProAmpac seine Position als zuverlässiger Partner der Lebensmittelindustrie und vereint technisches Know-how, nachhaltige Materialien und einen kundenorientierten Service in seinem globalen Netzwerk.

