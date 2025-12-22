Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 22 décembre/December 2025) - Giant Mining Corp. 31DEC2025 Warrants listed on May 6, 2025 with an expiry date of December 31, 2025 will expire on December 31, 2025.

Settlement Terms: All trades on December 31 will be for cash same day.

The warrants will be halted at noon and delisted at market close December 31, 2025.

_________________________________

Giant Mining Corp. 31DEC2025 Les bons de souscription cotés le 6 mai 2025 avec une date d'expiration au 31 décembre 2025 expirera le 31 décembre 2025.

Conditions de règlement : Toute les transactions du 31 décembre seront en espèces le même jour.

Les bons de souscription seront arrêtés à midi et radiés à la clôture du marché le 31 décembre 2025.

Delist Date/Date de Retrait : Le 31 DEC 2025 Symbol/Symbole : BFG.WT.A

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)