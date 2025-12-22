EQS-News: CGTN / Schlagwort(e): Sonstiges

PEKING, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel darüber, wie Chinas koordinierte regionale Entwicklung die technologische Innovation des Landes vorantreibt. Anhand einer umfassenden Darstellung der Entwicklung technologischer Innovationen in den wichtigsten Ballungsräumen Chinas - der Region Beijing-Tianjin-Hebei, dem Jangtse-Delta und der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau - verdeutlicht der Artikel, dass die Innovation in China in eine neue Phase eingetreten ist, die durch regionale Koordination, mehrstufige Förderung und landesweite Auswirkungen gekennzeichnet ist. Laut der kürzlich veröffentlichten Beilage "Nature Index 2025 Science Cities" stellen chinesische Städte erstmals mehr als die Hälfte der zehn weltweit führenden Wissenschaftsstandorte. Insbesondere Peking behauptet weiterhin seine Position als weltweit führende Wissenschaftsstadt - eine Position, die es seit 2016 innehat. Innovation ist in China heute nicht mehr nur auf eine Handvoll Großstädte beschränkt. Stattdessen ist sie in eine neue Phase eingetreten, die durch regionale Koordination, Förderung auf mehreren Ebenen und landesweite Wirkung gekennzeichnet ist. Koordinierte regionale Entwicklung Anstatt sich allein zu entwickeln, hat Peking seine Rolle als Zentrum für technologische Innovation voll ausgeschöpft und die Zusammenarbeit mit Tianjin und Hebei verstärkt, wodurch die Innovationskapazitäten in der gesamten Region Peking-Tianjin-Hebei, einem regionalen Städtecluster, der als "Jing-Jin-Ji" bekannt ist, kontinuierlich verbessert wurden. Die koordinierte Entwicklung der Region Jing-Jin-Ji, eine im Februar 2014 vorgestellte nationale Strategie, hat zu einem stetigen Anstieg der technologischen Innovationen in der Region geführt. Heute gibt es in der Region 14 Innovationsplattformen und sieben nationale Cluster für fortschrittliche Fertigung. Im Jahr 2024 wird das gemeinsame BIP der Region 11,5 Billionen Yuan (etwa 1,6 Billionen Dollar) erreichen. Im Zhongguancun Science Park in der Xiong'an New Area wurden elf Plattformeinrichtungen aus Peking, die sich mit Wissenschaft und Technologie, Finanzen und industrieller Forschung befassen, in ein One-Stop-Service-System integriert, das es Unternehmen ermöglicht, auf hochwertige Innovationsressourcen zuzugreifen, ohne das Gebiet verlassen zu müssen. Die Region Jing-Jin-Ji ist kein Einzelfall. Das Jangtse-Delta, das sich etwa in der Mitte der chinesischen Küste befindet und die Stadt Shanghai sowie die Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui umfasst, ist nach wie vor tief in seiner bedeutenden Industriegeschichte verwurzelt, während seine starke Innovationskraft heute der Entwicklung neuer, hochwertiger Produktivkräfte neuen Schwung verleiht. Heute machen die Hightech-Unternehmen in der Region des Jangtse-Deltas mehr als 30 Prozent der nationalen Gesamtzahl aus. Das National Innovation Center par Excellence, ein umfassendes nationales Technologieinnovationszentrum mit Sitz im Delta, hat strategische Partnerschaften mit mehr als 200 in- und ausländischen Universitäten und Forschungsinstituten geschlossen und gemeinsame Innovationszentren mit fast 600 führenden Unternehmen gegründet. Im südlichen Teil Chinas hat die Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macao einen Sprung in ihrer technologischen Innovationsfähigkeit gemacht. Das Land hat neun große technologische Infrastrukturprojekte in diesem Gebiet durchgeführt. Insgesamt wurden 31 gemeinsame Labors von Guangdong, Hongkong und Macao eingerichtet, die die Grundlage für die technologische Innovation der GBA bilden. Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung Der chinesische Präsident Xi Jinping misst der Förderung einer hochwertigen, koordinierten regionalen Entwicklung große Bedeutung bei. Er hat verschiedene Regionen besucht und Symposien geleitet, um Wege aufzuzeigen, wie verschiedene Regionen ihre komparativen Vorteile besser nutzen, komplementäre Vorteile erzielen und die Ausgewogenheit und Koordination der regionalen Entwicklung verbessern können. In den letzten Jahren hat China die Umsetzung seiner Strategie zur koordinierten regionalen Entwicklung intensiviert, wobei Cluster wie Jing-Jin-Ji, das Jangtse-Delta und die Greater Bay Area das Innovationsniveau und die hochwertige Entwicklung des Landes insgesamt vorantreiben. Beispielsweise hat die GBA, die weniger als 0,6 Prozent der Gesamtfläche des Landes ausmacht, ein Neuntel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes erbracht und ist damit eine der offensten und wirtschaftlich dynamischsten Regionen des Landes. Derzeit konzentriert sich die GBA auf neue Sektoren wie die Wirtschaft in niedrigen Höhenlagen und die biologische Fertigung und plant die Schaffung von fünf weiteren aufstrebenden Industrieclustern mit einem Wert von jeweils 100 Milliarden Yuan (etwa 14,2 Milliarden US-Dollar) sowie die Förderung der hochwertigen und intelligenten Transformation und Modernisierung von vorteilhaften Branchen wie der elektronischen Informationsindustrie und der Herstellung fortschrittlicher Ausrüstung. Während einer Inspektionsreise in Guangdong im November dieses Jahres forderte Xi die Provinz auf, sich auf die Entwicklung neuer qualitativ hochwertiger Produktivkräfte zu konzentrieren, die tiefe Integration von technologischer und industrieller Innovation zu stärken und ein modernisiertes Industriesystem mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen. Er rief dazu auf, die Entwicklung der GBA mit anhaltenden Anstrengungen voranzutreiben. Auf der kürzlich zu Ende gegangenen jährlichen Zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz hat China zugesagt, internationale Technologieinnovationszentren in Peking (Region Peking-Tianjin-Hebei), Shanghai (Jangtse-Delta) und der Greater Bay Area (GBA) zu entwickeln. "Die Erweiterung der drei internationalen Technologieinnovationszentren - von einzelnen Städten zu größeren Stadtclustern - stellt eine strategische Aufwertung dar und zeigt, dass Chinas Bemühungen zum Aufbau von Innovationszentren nun einen stärkeren Schwerpunkt auf die regionale Koordination legen", erklärte Gong Chao, Forscher am Nationalen Institut für Innovation und Entwicklung der Tongji-Universität. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier:

https://news.cgtn.com/news/2025-12-22/How-China-drives-high-quality-development-through-tech-innovation-1JjihOzBpvi/p.html



