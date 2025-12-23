DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.303 Pkt - Ruhiger Handel
DOW JONES--Mit dünnen Umsätzen zeigte sich der nachbörsliche Handel am Montag vor den Weihnachtsfeiertagen. Mercedes-Benz geben 0,4 Prozent ab. Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz hatte sich in den Vereinigten Staaten auf einen Vergleich geeinigt, um den langjährigen Streit um angebliche Abgasverstöße beizulegen. Der Automobilhersteller wird 150 Millionen US-Dollar zahlen, um die Vorwürfe auszuräumen, dass der Konzern die Kunden durch manipulierte Abgaswerte getäuscht haben soll.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.202 24.288 +0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 17:27 ET (22:27 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.