Anzeige
Mehr »
Dienstag, 23.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: "Königs-Exosomen" senken Entzündungslevel um 90%…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
ACCESS Newswire
23.12.2025 01:14 Uhr
126 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Morita Method: Rainer Maria Morita im House of Lords zum "Transformational Leader of the Year 2025" ernannt

Recognized for redefining executive career transition and human value creation in the AI era with his globally renowned Morita Method(R)

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 22. Dezember 2025 / Der globale Unternehmensberater und Bestsellerautor Rainer Maria Morita wurde bei der renommierten Global Leadership Conclave 2025, die im berühmten House of Lords (UK), dem Parlament des Vereinigten Königreichs, stattfand, als "Transformational Leader of the Year 2025" in der Kategorie "Global Hidden Job Market Advisory" ausgezeichnet.

Die Auszeichnung würdigt Rainers Pionierarbeit bei der Neudefinition von Führung, Beschäftigung und menschlicher Wertschöpfung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Executive Search, Beratung bei beruflicher Neuorientierung von Führungskräften und Führungsberatung hat sich Rainer zu einer weltweit anerkannten Autorität auf dem Gebiet des Hidden Job Market entwickelt - dem nicht öffentlich ausgeschriebenen Ökosystem, in dem über 90 % der Führungspositionen geschaffen werden.

Als Begründer der Morita Method hat Rainer Tausende von Führungskräften in der Schweiz, Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Asien dabei unterstützt, ihre berufliche Identität erfolgreich neu zu positionieren, verborgene Chancen zu erschließen und sich durch direkte Kontaktaufnahme und vertrauensbasierte Fürsprache statt durch traditionelle Stellensuche mehrere Führungsangebote zu sichern. Sein bahnbrechendes Buch "Executive Job Search in the Hidden Job Market - The Morita Method" wurde Ende 2018 erstmals veröffentlicht und wurde kurz darauf zu einem Bestseller auf vier Kontinenten. Seine Arbeit basiert auf einer zutiefst menschlichen Philosophie, die Authentizität, Beitrag und Zweck in einer algorithmengesteuerten Welt betont.

Das Global Leadership Conclave 2025 brachte 150 hochrangige Delegierte aus über 25 Ländern sowie mehr als 20 VIP-Persönlichkeiten zusammen, darunter Minister, Parlamentsabgeordnete, Lords, Bürgermeister, Botschafter und Hochkommissare. Der Abend war geprägt von hochrangigen diplomatischen Gesprächen und visionären Diskussionen über Führungsfragen, die sich auf die Gestaltung der zukünftigen Weltwirtschaft konzentrierten. Die Veranstaltung war ein eindrucksvolles Zusammentreffen von globalem Einfluss, Politik und Innovation.

Bei der Entgegennahme der Auszeichnung bekräftigte Rainer seine Überzeugung, dass "KI uns nicht weniger menschlich macht - sie macht das Menschsein zu unserem größten Vorteil". Seine Ehrung im House of Lords unterstreicht die weltweit wachsende Erkenntnis, dass die Zukunft der Führung nicht allein in der Automatisierung liegt, sondern in menschlicher Vision, Vertrauen und transformativer Wirkung.

Kontakt:
contact@moritamethod.com
https://www.linkedin.com/in/rainerconnectyou/

QUELLE: Morita Method

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

© 2025 ACCESS Newswire
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.