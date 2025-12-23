Peking (ots/PRNewswire) -Chinas Teeindustrie wandelt sich von einer Säulenbranche zur Armutsbekämpfung zu einem wichtigen Motor für die Wiederbelebung des ländlichen Raums, sagte Li Chunsheng, Präsident der China Association of Supply and Marketing Cooperative Economics, auf dem Global Green Tea Congress 2025 im Kreis Wuyuan in der ostchinesischen Provinz Jiangxi.Chinas Teeproduktion übersteigt inzwischen 37 Millionen Tonnen, der Gesamtwert liegt bei mehr als 330 Milliarden Yuan, was die regionale Wirtschaftsentwicklung unterstützt sowie die Einkommen der Landwirte erhöht.Li wies darauf hin, dass sich Tee zu einem der drei wichtigsten Getränke der Welt entwickelt hat und weltweit über 2 Milliarden Menschen Tee trinken. Die Initiative Chinas, den 21. Mai 2019 zum Internationalen Tag des Tees zu erklären, unterstreicht die weltweite Führungsrolle der chinesischen Teeindustrie.In seiner Analyse zur Entwicklung des grünen Tees im Kreis Wuyuan in der ostchinesischen Provinz Jiangxi erläuterte Li, wie die Teeindustrie dort durch die Verknüpfung von Tourismus, industrieller Entwicklung sowie kultureller Innovation transformiert und weiterentwickelt wird.In Wuyuan gibt es heute fast 210 000 mu (etwa 14 000 Hektar) Teeplantagen mit einem Produktionswert von mehr als 6 Milliarden Yuan, was den Tee zu einer Schlüsselindustrie für die Steigerung des lokalen Einkommens macht. Li ist der Ansicht, dass der Sektor für die Förderung des lokalen Wohlstands und des Wirtschaftswachstums von entscheidender Bedeutung sein wird.Der Kongress, der gemeinsam vom Chinesischen Wirtschaftsinformationsdienst, der Chinesischen Gesellschaft für Teewissenschaft sowie der Forschungs- und Fördervereinigung für ökologische Zivilisation der Provinz Jiangxi ausgerichtet wurde, brachte Tee-Experten und Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348904.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2850359/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-chinesischer-tee-nutzt-neue-chancen-die-weltweit-geteilt-werden-302648401.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6184916