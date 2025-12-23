© Foto: Christian Charisius/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25 07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 11/25 07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 11/25 09:00 Uhr, Spanien: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 11/25 11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 12/25 14:30 Uhr, USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 Uhr, USA: …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE