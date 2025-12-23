DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Dezember
=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,2% gg vm/-1,4% gg Vj 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober *** 14:30 CA/BIP, (1. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +3,2% gg Vq 2. Quartal: +3,8% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,8% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm September: +0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,9% September: 75,9% *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 91,0 zuvor: 88,7 *** 16:00 US/Neubauverkäufe November ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- k.A = keine Angaben
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
