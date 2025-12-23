EQS-News: Monport laser
BERLIN, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zum Abschluss des Jahres 2025 setzt Monport Laser neue Maßstäbe für die Branche und startet seinen offiziellen Weihnachts-Sale. Mit massiven Preisnachlässen von bis zu 65 % bietet das Unternehmen deutschen Handwerkern, Industriebetrieben und DIY-Begeisterten die Chance, erstklassige Lasertechnologie zu unschlagbaren Konditionen zu erwerben.
Spitzentechnologie im Angebot: Von Faserlasern bis CO2-Systemen
Die Rabattaktion umfasst eine breite Palette an Hochleistungsmodellen, die speziell für Präzision und Langlebigkeit entwickelt wurden. Zu den Highlights der Aktion gehören:
Kunden können bei ausgewählten Bestsellern von direkten Ersparnissen zwischen 1.500 € und 2.400 € profitieren - die bisher tiefsten Preise des Jahres.
Hochwertige Weihnachts-Extras gratis
Zusätzlich zu den Preisnachlässen verschenkt Monport exklusive Zubehör-Pakete:
Maximales Sparen durch Rabatt-Kombination
Ein besonderes Highlight ist das "Discount Stacking". Kunden können verschiedene Sparvorteile kombinieren:
Der Monport Weihnachts-Sale 2025 ist ab sofort auf Monport Laser verfügbar. Da die Nachfrage zum Jahresende erfahrungsgemäß sehr hoch ist, gelten die Angebote nur, solange der Vorrat reicht.
Über Monport Laser
Monport Laser ist ein führender Anbieter von innovativen CO2- und Faserlasersystemen. Das Unternehmen macht High-End-Technologie für Profis und Hobbyisten zugänglich. Mit schnellem Versand aus deutschen Lagern, erstklassigem Support und einer 30-tägigen Preisgarantie steht Monport für Qualität und Sicherheit beim Laserkauf.
Der Sale ist ab sofort auf Monport Laser verfügbar, solange der Vorrat reicht.
