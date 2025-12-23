Das vorletzte DER AKTIONÄR-Adventskalendertürchen hält noch mal spannende Renditechancen bereit. Gewinnen Sie 1 von 20 Aktien-Reports zu einem Spezialthema (freie Wahl mit Code).In den regelmäßig erscheinenden Aktien-Reports werden spannende Titel mit Highflyer-Potenzial vorgestellt. Mit einem aktiven E-Paper- oder DER AKTIONÄR+-Abo erhalten Sie exklusiven Zugang zum DER AKTIONÄR-Adventskalender.Einfach hier klicken und sich mit Ihren DER AKTIONÄR-Zugangsdaten anmelden. Dann erhalten Sie automatisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär