DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TRATON - Anders als viele Autohersteller fordern die Lkw-Produzenten keine Verbrenner-Verlängerung. Die Branche stehe zu den Klimazielen - wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sagte Christian Levin, Chef von Scania und der VW-Lkw-Holding Traton, dem Handelsblatt. Die EU-Kommission kommt den Lkw-Herstellern nun teilweise entgegen. Künftig sollen sie früher CO2-Gutschriften erhalten, wenn sie ihre Ziele übererfüllen. Ein besonders strenger, linearer Reduktionspfad zwischen den Zieljahren wird entschärft. Levin nennt das einen wichtigen Fortschritt. "Das gibt uns Luft - und vor allem den Anreiz, möglichst früh möglichst viele E-Lkw zu verkaufen", sagte er. (Handelsblatt)

BOSCH - Auf die Mitarbeiter des Technologiekonzerns Bosch kommen unsichere Zeiten zu, denn das Unternehmen will den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen nicht über die bislang vereinbarten Regelungen hinaus verlängern. Das sagte Frank Sell, der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats von Bosch, im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und fügte an: "Eine garantierte Arbeitsplatzsicherung für alle Beschäftigten wird es nach 2027 nicht mehr geben". Man spreche gerade über eine Formulierung, dass betriebsbedingte Kündigungen nach 2027 nicht ausgeschlossen seien, dass aber beide Seiten daran kein Interesse hätten und dass das nur als Ultima Ratio in Frage komme. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

BINANCE - Binance hat es versäumt, den Fluss von Kryptowährungen in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar über verdächtige Konten zu unterbinden, obwohl das Unternehmen im Rahmen eines bahnbrechenden Vergleichs mit der US-Justiz in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 versprochen hatte, sein Verhalten zu verbessern. Eine Untersuchung der Financial Times von durchgesickerten internen Dateien, in denen Tausende von Transaktionen detailliert aufgeführt sind, zeigt, dass solche Konten trotz Warnsignalen, darunter Verbindungen zu Netzwerken zur Terrorismusfinanzierung, unwahrscheinlichen Anmeldemustern und fehlgeschlagenen Identitätsprüfungen, weiter gehandelt haben. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 00:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.