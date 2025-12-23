DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Um eine Euro-Schuldenkrise zu verhindern, dürfte die EZB mittelfristig ihr Notfallprogramm TPI aktivieren, prognostiziert ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann im Interview mit der Börsen-Zeitung. Auf die Frage, ob er eine neue Euro-Schuldenkrise befürchte, sagte er: "Ein Blick auf die Spreads zeigt, dass Investoren derzeit nicht besorgt sind, was sich jedoch schnell ändern kann. Es gibt aber ein fundamentales Argument gegen eine Euro-Schuldenkrise, und dieses hat drei Buchstaben: die EZB. Bevor es zu einer Schuldenkrise kommt, wird die EZB über TPI Anleihen kaufen." (Börsen-Zeitung)

UKRAINE - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat sich hinter Forderungen aus der Wirtschaft gestellt, deutsche Unternehmen in der Ukraine stärker an Aufträgen für den Wiederaufbau des Landes zu beteiligen. Sie nehme die entsprechende Kritik aus der deutschen Wirtschaft sehr ernst, sagte Alabali Radovan den Zeitungen der Funke Mediengruppe und fügte an: "Natürlich wollen wir, dass deutsche Unternehmen bessere Chancen haben." Aus der deutschen Wirtschaft war zuvor die Klage lauter geworden, dass Deutschland die Ukraine zwar mit viel Geld unterstützt, die deutsche Wirtschaft dann aber oft nicht von Aufträgen in der Ukraine profitiere. Stattdessen würden oft chinesische, indische und türkische Firmen die Ausschreibung gewinnen, weil die nur nach dem Preis gehe, hatte der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Michael Harms, erklärt. (Funke Mediengruppe)

KRANKENKASSEN - Die gesetzliche Krankenkassen schlagen eine einheitliche digitale Plattform für freie Arzttermine vor, zu der Versicherte via Handy Zugang erhalten. "Es ist heute Standard, dass ich alles Mögliche über mein Handy regeln kann, und das muss natürlich künftig auch regelhaft beim Buchen von Arztterminen gehen. Wir wollen, dass freie Arzttermine zukünftig anteilig an eine unabhängige Plattform gemeldet werden müssen, und dann können die Versicherten etwa über ihre Krankenkassen-App bei Bedarf einen der freien Termine buchen. Das wollen wir kombinieren mit einer digitalen Ersteinschätzung. Das kann ebenfalls die Krankenkassen-App sein", sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Stefanie Stoff-Ahnis, der Rheinischen Post. (Rheinische Post)

RECYCLING - Die EU bereitet Kontrollen für importierte Kunststoffe und andere Maßnahmen zur Stützung ihrer Recyclingindustrie vor, nachdem eine Welle von Werksschließungen aufgrund der schleppenden Nachfrage und billiger Importe, unter anderem aus China, eingesetzt hat. Die Vorschläge, die am Dienstag erwartet werden, umfassen Kontrollen von Importen, um sicherzustellen, dass diese recycelt werden, Schritte hin zu einem Binnenmarkt für Abfälle und klarere Regeln für das chemische Recycling. EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, sagte der Financial Times, die Branche befinde sich in einer "tiefen Krise" und fügte hinzu: "Es ist wichtig, jetzt einige Änderungen vorzunehmen." (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 00:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.