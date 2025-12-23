DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Gewinne - Weiter erholter Yen bremst Nikkei-225

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag. Marktteilnehmer verweisen auf positive Vorgaben von der Wall Street, wo anhaltende Zinssenkungsspekulation die Indizes weiter nach oben getrieben hatte. Dazu trug US-Notenbankgouverneur Stephen Miran bei, der sich erneut dafür aussprach, die Zinsen im kommenden Jahr weiter zu senken, andernfalls riskiere die US-Notenbank eine Rezession. Auch die erneuten Gewinne bei US-Technologiewerten stützten die Stimmung, nachdem die Bedenken um eine KI-Blase zuletzt wieder abgenommen hätten, heißt es.

Für den technologielastigen Kospi in Seoul geht es um 0,3 Prozent nach oben. Hier steigt die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics um weitere 1,4 Prozent. Für SK Hynix geht es um 1,0 Prozent aufwärts.

Der japanische Nikkei-225 verliert 0,2 Prozent.Er wird gebrenst von einem weiter erholten Yen. Finanzministerin Satsuki Katayama hat angesichts der jüngsten Schwäche der japanischen Währung vor einer möglichen Intervention gewarnt. Japan habe freie Hand im Umgang mit übermäßigen Yen-Bewegungen und werde die notwendigen Maßnahmen gegen solche Bewegungen ergreifen, sagte Katayama in bekannter Rhetorik. Der Dollar reduziert sich um 0,7 Prozent auf 155,93 Yen, nach 157,43 Yen zum Handelsende am Vortag. Bereits am Montag hatte sich der Yen deutlich erholt von seinem scharfen Rücksetzer am Freitag gezeigt. Da hatte er unter der aus Marktsicht zu zögerliche Reaktion der japanischen Notenbank auf die weiter zu hohe Inflation gelitten.

Wenig verändert zeigen sich die chinesischen Börsen. Für den Shanghai-Composite geht es um 0,3 Prozent nach oben, während der Hang-Seng-Index in Hongkong unverändert notiert.

Das stärkste Plus wies der S&P/ASX-200 in Sydney auf, der mit einem Plus von 1,1 Prozent den Handel bereits beendet hat. Stützend wirkten Gewinne im Rohstoffsektor vor dem Hintergrund am Vortag gestiegener Öl- aber auch Edelmetallpreise. BHP, Rio Tinto und Woodside Energy legten jeweils um gut 1 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.795,70 +1,1% +5,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 50.279,87 -0,2% +24,1% 07:00 Kospi (Seoul) 4.119,92 +0,3% +71,7% 07:30 Shanghai-Comp. 3.927,87 +0,3% +16,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.804,10 +0,0% +28,1% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:32 % YTD EUR/USD 1,1779 0,2 1,1760 1,1720 +13,1% EUR/JPY 183,62 -0,5 184,61 184,52 +13,3% EUR/GBP 0,8730 -0,1 0,8735 0,8743 +5,8% GBP/USD 1,3492 0,2 1,3463 1,3405 +6,9% USD/JPY 155,93 -0,7 157,02 157,44 +0,1% USD/KRW 1.483,88 0,4 1.477,94 1.479,69 +0,0% USD/CNY 7,0570 -0,1 7,0570 7,0599 -2,1% USD/CNH 7,0196 -0,2 7,0322 7,0335 -4,1% USD/HKD 7,7785 -0,0 7,7803 7,7788 +0,2% AUD/USD 0,6667 0,1 0,6659 0,6635 +6,8% NZD/USD 0,5815 0,4 0,5794 0,5777 +2,8% BTC/USD 87.927,25 -0,8 88.597,10 89.074,30 -6,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,88 58,01 -0,2% -0,13 -20,9% Brent/ICE 61,97 62,07 -0,2% -0,10 -19,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.477,45 4.444,93 +0,7% +32,52 +65,3% Silber 69,37 69,06 +0,4% +0,31 +132,5% Platin 1.840,97 1.808,70 +1,8% +32,27 +92,0% Kupfer 5,45 5,45 -0,1% -0,01 +32,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

December 23, 2025 00:43 ET (05:43 GMT)

