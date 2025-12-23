Internationale Auszeichnung unterstreicht die wachsende Bedeutung von NurExone

Anzeige / Werbung

Die Prix Galien Bridges Awards würdigen wissenschaftliche Durchbrüche, die Grenzen überschreiten - geografisch wie disziplinär. Dass NurExone Biologic aus Israel zu den Finalisten zählte, unterstreicht die zunehmende Relevanz junger Biotech-Firmen aus aufstrebenden Regionen für die globale Gesundheitsforschung.

Verbindung von Wissenschaft und Anwendung im Fokus

Im Zentrum der Bewertung stand der Brückenschlag zwischen verschiedenen Entwicklungsphasen und Forschungswelten. Gesucht werden Innovationen, die Grundlagenforschung, klinische Anwendbarkeit und internationale Zusammenarbeit verbinden. Voraussetzung für eine Finalistenrolle ist demnach eine klare Perspektive: von der Entdeckung hin zur realen Anwendung. Der Preis rückt dabei Technologien ins Rampenlicht, die akademische Forschung und industrielle Umsetzung miteinander verknüpfen - und genau das scheint NurExone (ISIN: CA67059R1091) mit seiner Plattformtechnologie ExoPTEN gelungen zu sein.

Nobel Forum als Bühne für visionäre Ansätze

Die Preisverleihung fand am 5. Dezember 2025 im ehrwürdigen Nobel Forum in Stockholm statt - dem Sitz des Nobelkomitees für Physiologie und Medizin. Mit der Wahl dieses Veranstaltungsorts unterstreichen die Organisatoren den Anspruch der Auszeichnung: Es geht um wissenschaftliche Exzellenz, die globale Relevanz entfaltet. Insbesondere sollen Entwicklungen gewürdigt werden, die den Weg vom Labor zur praktischen Patientenversorgung ebnen - eine Vision, der sich auch NurExone verschrieben hat.

ExoPTEN überzeugt durch wissenschaftliche Tiefe und Skalierbarkeit

Im Fokus der Jury stand bei NurExone vor allem die Plattform ExoPTEN, die auf exosomenbasierter Wirkstoffverabreichung für neuroregenerative Indikationen beruht. Bewertet wurde sowohl die Tiefe der zugrundeliegenden Forschung als auch das Potenzial, verschiedene Indikationen mit derselben Plattform zu bedienen. Besonders entscheidend: die Fähigkeit der Technologie, therapeutische Paradigmen nicht nur theoretisch zu verändern, sondern tatsächlich einen Unterschied in der klinischen Praxis zu bewirken.

Israel als Teil einer neuen Innovationslandkarte

Mit der Nordics+-Initiative öffnet die Galien Foundation bewusst den Blick für Märkte jenseits der traditionellen Pharmazentren. Regionen wie Israel, Österreich oder die Niederlande werden zunehmend als Treiber für biowissenschaftliche Innovationen wahrgenommen. Diese Märkte vereinen eine starke akademische Basis mit dynamischen Biotech-Strukturen - ein Umfeld, das für Unternehmen wie NurExone ideale Voraussetzungen bietet, um international sichtbar zu werden und sich mit relevanten Partnern zu vernetzen.

Brücken bauen - auch über die Preisverleihung hinaus

Die Organisatoren der Bridges Awards sehen in den Finalisten mehr als Preisträger. Sie verstehen sie als Akteure einer neuen Ära internationaler Zusammenarbeit. Ziel ist es, ein globales Netzwerk zu etablieren, das durch Wissenstransfer, Partnerschaften und langfristige Kooperationen die biomedizinische Forschung vorantreibt. Die Teilnahme an den Bridges Awards soll daher nicht nur Anerkennung bringen, sondern auch den Weg zu nachhaltiger Wirkung ebnen.

Einladung zur Mitgestaltung der Zukunft translationaler Forschung

Mit dem Abschluss der ersten Preisrunde richtet die Galien Foundation den Blick bereits nach vorn. Aufbauend auf der diesjährigen Finalistenklasse möchte sie eine weltweite Community von Forschern, Unternehmen und Institutionen weiterentwickeln, die sich dem Ziel verschrieben hat, translationale Wissenschaft über Länder- und Fachgrenzen hinweg zu fördern - und damit einen echten Beitrag zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu leisten.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



