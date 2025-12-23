Der Goldpreis dreht zum Jahresende hin noch einmal mächtig auf. Er ist bereits am Montag mit einem neuen Allzeithoch in die Woche gestartet. Und auch in der Nacht zum Dienstag präsentierte er sich enorm stark und markierte bei knapp 4.500 Dollar ein neues Rekordhoch. Damit unterstreicht er seine bisherige starke Jahresentwicklung. Gut 70 Prozent ging es seit dem Jahresanfang bei dem Edelmetall nach oben.Getrieben wurde die Entwicklung vor allem durch sinkende Realzinsen, einen schwachen Dollar sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
