The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.12.2025
ISIN Name
GB00BPX4MQ32 BELVED.LEIS. 22/25 MTN
US91282CJS17 USA 23/25
FR0128690742 FRANKREICH 25/25 ZO
US91879QAN97 VAIL RESORTS 21/26 ZO CV
US91282CBC47 USA 20/25
USU0536PAH74 AVIATION CAP 21/26 REGS
GB00BMD8L905 BELVED.LEIS. 22/25 MTN
XS2361344315 PICARD BONDCO 21/27 REGS
XS0086657532 WORLD BK 98/25 ZERO MTN
US694308JP35 PACIFIC GAS+ 20/26
GB00BMGRGB18 CSI ONE 20/25 MTN
XS1738401444 FIN.MARSYC 18-25
DE000LB13FH7 LBBW STUFENZINS 19/25
US9128285T35 USA 18/25
US651290AR99 OVINTIV 15/26
XS0085517661 BNG BK 98/25 ZERO MTN
DE000DK0EWR2 DEKA MTN SERIE 7535
DE000HLB3332 LB.HESS.THR.CARRARA07S/19
XS0471464023 SEYCHELLEN 10/26
