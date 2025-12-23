München (ots) -Unternehmer, Top-Manager und Führungspersönlichkeiten von United Europe e.V. und European Forum Alpbach (EFA) gründen das Sovereign Europe Forum i.G.Das Forum für ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Europa knüpft an die Munich Declaration 2025 (www.munichdeclaration.org) des Europe Panel, die anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) 2025 vorgestellt und veröffentlicht wurde. Die nächste Veranstaltung findet auch wieder am Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz als offizielles Side-Event der MSC im Februar 2026 im Hotel Bayerischer Hof in München statt.Europa hat jetzt die existentielle Aufgabe und die Fähigkeiten, als vierte Weltmacht ihre Sicherheit und Werte auch eigenständig zu gewährleisten, muss sich allerdings hierfür dringend verteidigungstechnisch, wirtschaftlich und politisch noch stärker integrieren."Ein souveränes Europa ist die Voraussetzung für den Erhalt von Frieden in Freiheit und den Errungenschaften und Werten unserer Europäischen Union und ihrer demokratischen Kultur", sagt der Familienunternehmer und Mitinitiator Martin A. Schoeller. "Das europäische Prinzip von Frieden in Freiheit beruht auf der systematischen Vermeidung von Machtmissbrauch und der Anerkennung ALLER bestehenden Staatsgrenzen. Dies ist der Schlüssel für den Erfolg der vergangenen 80 Jahre."Das Forum will im Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Experten einen Beitrag leisten für die strategische und operative Umsetzung der Souveränität durch konkrete Vorschläge für Maßnahmen.Zu den Gründern gehören neben dem Familienunternehmer Martin A. Schoeller und seiner Frau Eva, der Unternehmer und Gründer von United Europe, Jürgen Großmann, der Europapolitiker Othmar Karas (Präsident des Europäischen Forum Alpbach), die Unternehmerin und Beraterin sowie Vizepräsidentin des Europäischen Forum Alpbach, Antonella Mei-Pochtler, der frühere Geschäftsführer des ESM, Klaus Regling, sowie Andreas Treichl, Chairman der ERSTE Stiftung in Österreich und Gründer der Europe Future Initiative. Zusätzlich sind Kuratoriumsmitglieder der langjährige Munich-Re-Vorstandschef Nikolaus von Bomhard, Dr. Patrick Adenauer, ehemaliger Präsident des Verbands der Familienunternehmer in Deutschland, André Loesekrug-Pietri, Gründer der JEDI (Joint European Disruptive Initiative), Günther H. Oettinger, Präsident von United Europe, sowie Beat Wittmann, Porta Advisors.Das Forum geht aus dem Europa Panel hervor, welches mit Politikern wie z.B. José Manuel Barroso sowie EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius und namhaften Wirtschaftsvertretern einen Aufruf für eine europäische Verteidigungsunion und eine Agenda für Wettbewerbsfähigkeit empfahl.Die Munich Declaration 2025 wurde am 13. Februar 2025 auf dem "Europe Panel" im Bayerischen Hof unterzeichnet von José Manuel Barroso (Ex-Präsident der EU-Kommission), Klaus Regling (früherer Geschäftsführer des ESM), André Loesekrug-Pietri (Vorsitzender JEDI), Othmar Karas (Präsident des Europäischen Forums Alpbach) und Antonella Mei-Pochtler (Vizepräsidentin des Europäischen Forums Alpbach), Andreas Treichl (Chairman der ERSTE Stiftung) und Martin A. Schoeller (Unternehmer).Weitere Informationen:https://www.munichdeclaration.org/Pressekontakt:Pressekontakt Sovereign Europe Forum:Prof. Dr. Josef ArweckMobil: +4915734762499Email: arweck@bernstein-group.comOriginal-Content von: Sovereign Europe Forum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103207/100937370