© Foto: CFOTO - Picture AllianceAltius Minerals kauft Lithium Royalty für 520 Millionen Kanadische Dollar und stärkt sein Batterie- und Basismetallgeschäft. Die Aktie von Altius Minerals zeigt sich seit Jahresbeginn stark und 37 Prozent im Plus.Altius Minerals gab am Montag bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Lithium Royalty für 520 Millionen Kanadische Dollar getroffen hat. Altius Minerals erklärte, dass die geplante Übernahme es dem Unternehmen ermöglichen wird, 37 neue Lizenzgebühren zu besitzen, wobei sich die überwiegende Mehrheit der Vermögenswerte in Kanada, Australien und Südamerika befindet. Der gesamte erwartete Beitrag aus lizenzbasierten Einnahmen aus der Übernahme wird laut Altius …Den vollständigen Artikel lesen
